Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii Uniunii Europene si cei britanici vor continua sa se bucure de circulatie fara vize peste Canalul Manecii dupa Brexit, cel putin in cazul vizitelor de scurta durata, daca declaratia politica privind viitoarele relatii dintre UE si Londra, facuta publica joi, va fi adoptata de ambele parti,…

- Cetatenii Uniunii Europene si cei britanici vor continua sa se bucure de circulatie fara vize peste Canalul Manecii dupa Brexit, cel putin in cazul vizitelor de scurta durata, daca declaratia politica privind viitoarele relatii dintre UE si Londra, facuta publica joi, va fi adoptata de ambele parti,…

- Raportul publicat marti de banca olandeza arata ca industria auto, a textilelor si agricultura vor suferi cel mai mult de pe urma potentialelor perturbari provocate de planificata iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, in 30 martie 2019, ora 00:00 (ora Europei Centrale). Regatul Unit este…

- Un proiect de acord cu privire la Brexit a fost incheiat de negociatorii britanici si europeni si urmeaza sa fie examinat miercuri in Consiliul de ministri de la Londra, a anuntat marti guvernul britanic intr-un comunicat, citat de AFP. 'Cabinetul se va reuni maine (miercuri) la 14:00 (ora locala…

- Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica…

- Premierul britanic Theresa May și Uniunea Europeana pun in scena un acord de Brexit care va condamna Regatul Unit la statutul de colonie, a declarat marți fostul ministru de externe de la Londra, Boris Johnson, potrivit Reuters.

- Daca Uniunea Europeana nu ajunge la un acord cu Regatul Unit pentru retragerea din Uniune, este posibil ca trenurile Eurostar sa nu mai poata intra in Franta; afirmatia citata de Reuters a fost facuta miercuri de Nathalie Loiseau, ministrul francez pentru afaceri europene, in cadrul unei conferinte…

- Ministrul pentru Brexit, Dominic Raab, a avertizat din nou joi Uniunea Europeana ca Regatul Unit nu va plati integral factura divortului in lipsa unui acord privind Brexit, potrivit Rador. Regatul Unit "va recunoaste obligatiile sale strict legale" fata de Uniunea Europeana, dar suma finala care va…