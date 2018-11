Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea cetatenilor americani sustin modul in care presedintele Donald Trump, un politician republican, gestioneaza situatia economica, dar Partidul Republican nu beneficiaza de aceeasi popularitate, fiind la egalitate cu Partidul Democrat, informeaza site-ul Axios.com.

- Oficiali prezenti vineri la reuniunea Comisiei de la Venetia au dezvaluit, in exclusivitate pentru „Adevarul“, ce s-a discutat in spatele usilor inchise. Ce au spus „avocatii“ PSD Florin Iordache si Eugen Nicolicea si cum s-a comportat Tudorel Toader, aflat intr-o pozitia ingrata: de membru al Comisiei…

- 'Consider ca trebuie sa fie luate in seama, cu maxima responsabilitate, toate recomandarile Comisiei de la Venetia, care cer o reevaluare totala a amendamentelor ambelor Coduri si traduc acest mesaj in felul urmator: 'Comisia de la Venetia cere Parlamentului sa elaboreze legi pentru romani, nu Coduri…

- Grupurile parlamentare ale Partidului Liberal (PL) si Partidului Liberal Democrat (PLDM) au insistat marti ca vor sustine introducerea sintagmei 'integrare europeana' in proiectul de modificare a Constitutiei doar daca se voteaza si proiectul de modificare a denumirii oficiale a limbii de stat din…

- Toti romanii cu drept de vot sunt asteptati, la sfarsitul saptamanii, la referendumul de modificare a Constitutiei Romaniei pentru redefinirea familiei. Referendumul pentru familie, care se va desfasura pe 6 si 7 octombrie, intre orele 7.00 – 21.00, are la baza initiativa cetateneasca demarata de Coalitia…

- Partidul Democrat din Moldova ramane un partid pro-european si nu vrea sa ameninte oamenii cu elemente geopolitice. Declaratia a fost facuta de presedintele Parlamentului, Andrian Candu, in cadrul emisiunii Fabrika. Oficialul a venit cu precizari si explicatii privind ideea PDM care a decis sa se pozitioneze…

