Republica Moldova si Turcia au incheiat miercuri cinci acorduri bilaterale, in cadrul unei ceremonii la sediul guvernului de la Chisinau, in prezenta premierului moldovean Pavel Filip si a presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan.



In afara de acordul privind libera circulatie, au fost incheiate intelegeri legate de instruirea, vizitele de lucru si exercitiile comune ale militarilor; de cooperare in domeniul tineretului si sportului; de modul de administrare a liceului moldo-turc "S. Demirel" din orasul Congaz.



Republica Moldova si Turcia au incheiat pana acum 65 de acorduri…