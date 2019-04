Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Servicii Publice anunța ca maine va lucra in regim obișnuit. Potrivit conducerii, vor activa toate centrele multifuncționale, subdiviziunile teritoriale, dar și Secția calificare a conducatorilor auto din Capitala.

- Agenția Servicii Publice va activa in ziua de marți, 30 aprilie, zi libera decretata de Guvern.Decizia a fost luata pentru a asigura unui proces continuu de eliberare a actelor de identitate in luna aprilie.

- Polițiștii și procurorii din Capitala fac, marți, percheziții la sediul din strada Nicolae Iorga al Inspectoratului General de Imigrari, intr-o ancheta privind eliberarea unor vize pentru niște cetațeni vietnamezi, au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, surse judiciare.Citeste si Nicolicea le…

- Ministerul Afacerilor Externe a lansat "Ghidul alegatorului roman din strainatate" pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc in 26 mai. Acesta conține informații referitoare la persoanele care au drept de vot, actele in baza carora se poate vota in strainatate și procedura de vot. Ghidul cuprinde…

- CHIȘINAU, 13 apr – Sputnik. Prețul pașaportului biometric și a buletinului de identitate al cetațeanului Republicii Moldova în 2019 a ramas același de ani buni. Chiar daca au intrat în vigoare noile modele ale actelor de identitate moldovenești, costul acestora nu s-a schimbat.…

- Secția de Antestezie și Terapie Intensiva și blocul operator de la Institutul „Marius Nasta” din Capitala se vor deschide, dupa ce DSP a incheiat verificarile in unitatea spitaliceasca, rezultatele fiind bune. Anul acesta, 17 pacienți internați au fost infectați cu acinetobacter, iar 13 au murit,…

- Agenția Servicii Publice va elibera cetațenilor cu drept de vot, în ziua alegerilor, acte de identitate necesare pentru participarea la scrutin. Ziua de 24 februarie a fost declarata lucratoare pentru angajații subdiviziunilor responsabile de eliberarea actelor de identitate, inclusiv în…