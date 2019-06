Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) solicita Ministerului Apararii Nationale (MApN) sa intervina pentru finalizarea lucrarilor de reamenajare a Cimitirului International al Eroilor din Sfantu Gheorghe. Conducerea Forumului mentioneaza, intr-un comunicat de presa…

- Echipa Teatrului „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe se afla in aceasta perioada in Italia, unde efectueaza un turneu cu spectacolul „Hotel Miramare”. Turneul se desfașoara in perioada 13-19 aprilie și cuprinde mai multe reprezentații ale „Hotel Miramare”, in regia lui Riccardo Rombi. Spectacolul,…

- In cadrul acțiunii de igienizare intitulata „Cleanup 1 Cariera Orko”, care s-a desfașurat saptamana trecuta, vineri și sambata, zona verde din Orko a fost „eliberata” de peste 16 metri cubi de deșeuri aruncate peste tot. Potrivit organizatorilor- Asociația GAL Sepsi in parteneriat cu Serviciul de…

- Localul „Szimpla” din Sfantu Gheorghe organizeaza, in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina Covasna o noua ediție a campaniei de donare de sange, sub genericul „Be someone’s Hero! It’s in your Blood!”, ediție ce va fi una speciala. Artiști locali vor incanta participanții, cu momente muzicale.…

- Am copilarit in Sfantu Gheorghe, am studiat la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, apoi am plecat sa urmez cursurile facultatii de drept, crezand ca asta este menirea mea, de a fi avocat, de a apara drepturile oamenilor. Mai tarziu, in anul III de facultate, am aflat ca Televiziunea locala STV, studio…

- Grupul de Actiune Locala (GAL) Sepsi si partenerii sai demareaza luna aceasta o campanie de colectare a gunoiului din zonele periferice ale municipiului Sfantu Gheorghe, prima actiune urmand sa aiba loc la sfarsitul saptamanii viitoare in zona Cartierului Orko. „Prima editie a sirului de actiuni ‘Cleanup…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe se lupta pentru locul patru in play-off-ul Ligii I de fotbal, avand sanse reale sa atinga acest obiectiv, a declarat vineri, antrenorul echipei Eugen Neagoe, intr-o conferinta de presa. „Chiar daca nu am inceput bine acest play-off, dupa cum stiti sunt cele mai bune echipe…

- Proiectul INNOVATORY (Tineri Inovatori Sociali), ediția Sfantu Gheorghe, publica un apel pentru selectarea a 10 profesori care predau in licee sau școli profesionale din Sfantu Gheorghe, doritori sa devina facilitatori in acest proiect. Scopul INNOVATORY este realizarea unui program de dezvoltare a…