Stiri pe aceeasi tema

- Panama, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite si alte cinci tari ar putea fi scoase de pe lista neagra a paradisurilor fiscale elaborata de Uniunea Europeana, care include momentan 17 state, scrie Reuters.

- Fenomenul numit conflict transnistrean nu exista în mentalitatea colectiva a cetațenilor Republicii Moldova. O dovada în acest sens ar fi faptul ca acesta se regasește pe ultimul loc în sondajele de opinie publica. Aceasta parere aparține directorului de programe de la Institutul…

- Analiza Bloomberg: Cea mai rapida crestere economica din UE nu i-a facut mai bogati pe romani Intr-o analiza publicata duminica Bloomberg atrage atentia ca bogatia tarii - calculata dupa activele nete ale cetatenilor ca parte din venitul disponibil - a ramas la fel ca acum cinci ani, chiar daca economia…

- Potrivit unui bilant, in cursul anului 2017, politistii Biroului pentru Imigrari al judetului Gorj au asigurat managementul sederii in Romania pentru 587 de persoane, dintre care 214 din state terte si 373 cetateni ai Uniunii Europene. Au fost depistati 12 straini in situatii ilegale si emise 5 decizii…

- Un clasament international al integritatii publice a inclus, pentru prima data, si Republica Moldova, care, potrivit situatiei din 2017, ocupa locul 56 din 109 state din clasament. Date pentru Republica Moldova au fost colectate de catre expertii Institutului pentru Dezvoltare si Initiative Sociale…

- Uniunea Europeana este mai mult decât un discurs politic, este dezvoltare, o sursa de oportunitati, iar miza pentru anul electoral 2018 este pastrarea directiei corecte pentru tara si continuarea reformelor. Afirmatia a fost facuta de Premierul Pavel Filip într-un interviu acordat în…

- Kremlinul a aparat marti 'legitimitatea' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca 'arunca un dubiu serios asupra pluralismului…

- În perioada 18 - 24 decembrie 2017, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 319 768 traversari, dintre care un numar de 166 858 treceri pe sensul de intrare în R. Moldova, iar traficul unitaților de transport a prezentat o valoare de 80 419 traversari, fiind semnalat…

- Parlamentul a ratificat astazi Acordurile de împrumut si de grant dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macrofinanciara pentru țara noastra si Memorandumul de întelegere ca parte integranta a acestui Acord, transmite MOLDPRES. Programul de asistența…

- Parlamentul a ratificat Acordul de imprumut și cel de grant cu Uniunea Europeana privind asistenta macrofinanciara pentru Republica Moldova si Memorandumul de intelegere, noteaza NOI.md Asistența macrofinanciara pentru Republica Moldova, acordata de catre Uniunea Europeana reprezinta o operatiune de…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minimum cinci ani, potrivit MAE, citat…

- Uniunea Europeana nu acorda bani pentru ca Republica Moldova sa ofere ceva în schimb. Condițiile înaintate, chiar daca sunt îndreptate împotriva a ceva sau a cuiva, atunci este vorba despre sistemul birocratic sau clasele politice mai puțin bune, însa ele sunt în…

- Romanii vor putea continua sa locuiasca, sa studieze si sa munceasca in UK. Vezi conditia Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte…

- Cetațenii europeni care au reședința legala în Marea Britanie vor putea beneficia în continuare de drepturile oferite de legislația europeana pentru a-și obține un nou statut de ședere în țara înainte de data retragerii. Însa, aceștia trebuie sa aiba o perioada de rezidența…

- Douazeci și cinci de state membre ale Uniunii Europene au luat luni, la Bruxelles, decizia oficiala de a stabili o cooperare extinsa in domeniul apararii și al securitații, inițiativa care le permite țarilor sa coopereze mai strans cu privire la consolidarea capacitații militare, punand bazele unei…

- In cadrul intrevederii, parțile au menționat ca deschiderea Oficiului constituie o etapa importanta in relațiile Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantica, etapa ce va contribui la consolidarea in continuare a dialogului politic și a cooperarii practice cu NATO, fara insa a aduce atingere…

- Cabinetul de miniștri a aprobat ieri proiectele de lege pentru ratificarea Acordurilor de grant și de imprumut dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macrofinanciara pentru Republica Moldova si a Memorandumului de intelegere conex, semnate pe 23 noiembrie curent, la Bruxelles.…

- Guvernul a aprobat proiectele de legepentru ratificarea Acordurilor de grant și de împrumut dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macrofinanciara pentru Republica Moldova si a Memorandumului de întelegere conex, semnate pe 23 noiembrie curent, la Bruxelles,…

- Republica Moldova susține eforturile de dezvoltare a cooperarii în cadrul inițiativei „Un Circuit, un Drum" și încurajeaza promovarea parteneriatelor care permit statelor din regiune sa obtina beneficii în urma globalizarii economice. Declarația a fost facuta astazi…

- Potrivit lui Dodon, dezamagirea europenilor fața de Chișinau e constanta, iar șansele Republicii Moldova de a se integra in UE sunt egale cu zero in urmatoarele decenii. In opinia sa, se adeverește faptul ca pana acum guvernarile proeuropene au promovat o 'geopolitica a iluziilor'.In mesajul…

- Polițiștii din cadrul Serviciului pentru Imigrari Cluj-Napoca au depistat 9 cetațeni straini care locuiau în mod ilegal în Cluj.”În ultimele 2 saptamâni, în urma acțiunilor întreprinse, polițiștii Serviciului pentru Imigrari Cluj-Napoca au…

- Președintele pro-rus Igor Dodon a concluzionat, dupa Summitului Parteneriatului Estic care a avut loc la Bruxelles, ca șansele Moldovei de a se integra în UE sunt aproape egale cu zero pentru urmatoarele decenii. Mai mult, Dodon susține ca pâna acum guvernarile pro-europene…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, necesitatea ca Uniunea Europeana sa continue sa sprijine consecvent eforturile de modernizare si reforma ale celor sase state din Parteneriatul Estic, subliniind ca nu este suficient ca UE sa…

- Pentru anul viitor, Guvernul de la Chișinau Moldova nu-și poate permite luxul ca Republica Moldova sa fie izolata pe plan extern și de a nu restabili relațiile cu partenerii externi. Necesitatea de a avea o relație normala cu partenerii europeni este extrem de importanta. Declarații…

- Republica Moldova va primi, in prima parte a anului 2018, prima transa din suportul de 100 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeana. Anuntul a fost facut de Comisarul european pentru politica de vecinatate si negocieri de extindere, Johannes Hahn, la o intrevedere cu jurnaliștii participanti…

- În perioada 13 - 19 noiembrie 2017, la „frontiera verde" și în punctele de trecere polițiștii de frontiera au notificat 102 evenimente, cu documentarea a 105 persoane, care au încalcat legislatia frontaliera si migrationala a Republicii Moldova, dupa cum urmeaza: …

- Numarul muncitorilor straini (mai ales din UE) care lucreaza în Marea Britanie a crescut continuu dupa referendumul de Brexit din iunie 2016. Cifrele date publicitații de Oficiul britanic pentru Statistici Oficiale (ONS) arata ca în prezent în Marea Britanie lucreaza…

- Exporturile catre Uniunea Europeana vor creste in continuare cu suportul Acordului de Comert Liber (DCFTA), sustinand dezvoltarea economica a Republicii Moldova. De aceasta parere este Ricardo Giucci, liderul Echipei Economice Germane in Moldova, care a realizat un studiu despre „Impactul Acordului…

- Iurile Leanca, vicepreședintele Parlamentului este invitatul din aceasta seara a emisiunii Fabrika. In cadrul emisiunii se va discuta despre semnarea Acordului de imprumut dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macrofinanciara pentru țara noastra si a

- Producatorii de biocombustibil din R. Moldova îsi deschid noi piete de desfacere datorita certificatelor de calitate eliberate de singurul laborator acreditat din tara sa testeze parametrii fizici si chimici ai biocombustibilului. Laboratorul de biocombustibili solizi din cadrul Universitatii…

- Executivul a aprobat, în sedinta de ieri, semnarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova si Uniunea Europeana privind asistența macrofinanciara pentru țara noastra si a Memorandumului de întelegere ca parte integranta a acestui Acord. Semnarea documentelor va crea…

- Parteneriatul Estic trebuie reinventat intr-o forma care ii va permite sa se concentreze mai mult pe nevoile cetatenilor, in special ale tinerilor, si obtinerea unor rezultate relevante in sfera cooperarii, declara ministrii de Externe ai Poloniei si Suediei, relateaza EUObserver. Parteneriatul…

- ”Sunt asteptati la Congres peste 2500 de tineri din toate judetele tarii, reprezentantii fiind pana la nivelul organizatiilor comunale TSD. Pe toata durata evenimentului, vor lua cuvantul presedintii organizatiilor de tineret, liderii Partidului Social Democrat, precum si invitatii din strainatate”,…

- ''Astazi, este in interesul Poloniei și nu doar al ei, cred ca este interesul intregii Europe, sa lase deschisa ușa Uniunii Europene. UE trebuie sa arate ca este pregatita pentru a primi noi membri care doresc sa intre, care iși afirma intenția de se alatura Uniunii dupa ce vor fi indeplinit criteriile…

- Una dintre problemele sectorului agro-alimentar in ceea ce privește exporturile in Uniunea Europeana in baza Acordului de liber schimb este faptul ca Republica Moldova nu poate exporta o cantitate mare de produse in mod constant. Declarații in acest sens au fost facute in cadrul emisiunii „Punctul pe…

- O majoritate record dintre britanici dezaproba prestația premierului Theresa May in negocierea Brexitului și sunt tot mai sceptici ca situația din Marea Britanie se va imbunatați dupa retragerea țarii din Uniunea Europeana, releva un sondaj de opinie citat marți de Reuters. Totuși, moralul britanicilor…

- Republica Moldova a facut pași importanți in cei trei ani de implementare a componentei DCFTA a Acordului de asociere intre Republica Moldova și Uniunea Europeana. Acest lucru a fost menționat in cadrul intrevederii pe care comisarul Uniunii Europene pentru Comerț, Cecilia Malmstrom, a avut-o la Chișinau…

- Consiliul Europei și Uniunea Europeana vor prezenta marți, 7 noiembrie, rezultatele proiectelor privind combaterea discriminarii, agenda digitala, consolidarea sistemului judiciar și alegerile din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat remis presei, exista patru proiecte realizate la nivel național…

- Profiturile si comisioanele practicate de bancile din Romania sunt mai mari decat in alte state din Uniunea Europeana, iar concurenta nu prea functioneaza, a declarat joi pentru News.ro Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, care adauga ca a prezentat in Parlament mai multe solutii…

- Profiturile si comisioanele practicate de bancile din Romania sunt mai mari decat in alte state din Uniunea Europeana, iar concurenta nu prea functioneaza, a declarat joi pentru News.ro Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, care adauga ca a prezentat in Parlament mai multe solutii…

- Profiturile si comisioanele practicate de bancile din Romania sunt mai mari decat in alte state din Uniunea Europeana, iar concurenta nu prea functioneaza, a declarat joi pentru News.ro Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, care adauga ca a prezentat in Parlament mai multe solutii…

- Zeci de moldoveni își cumpara acte de indentitate românești false pentru a ajunge în Uniunea Europeana și a-și gasi un loc de munca. Potrivit Poliției de frontiera din România, numai de la începutul acestui an au fost depistate 59 de cazuri de acest timp. Cele…

- „In prezent, pe criteriul civic al redobandirii cetateniei romane, se califica descendentii cetatenilor Regatului Romaniei sau Romaniei Mari de pana la schimbarile teritoriale din 1940, printre care se numara minoritari, alogeni, din Ucraina si Republica Moldova. (…) In schimb, etnicii romani aflati…

- Uniunea Europeana 'nu are nevoie de alte fisuri, de alte fracturi', astfel a reactionat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce parlamentul Cataloniei a declarat independenta acestei provincii spaniole. 'Nu ne vom amesteca in aceasta dezbatere hispano-spaniola, dar nu as…

- Parlamentul European a facut miercuri un nou pas important pentru ca cetațenii europeni, de aceasta data tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani, sa poata calatori gratuit cu trenul în Europa în urma adoptarii rezoluției privind Bugetul UE 2018, raport coordonat în…

- Premierul britanic, Theresa May, a facut publica o scrisoare deschisa adresata direct cetatenilor Uniunii Europene care traiesc in Regat, prin care a tinut sa-i asigure, din nou, ca le vor fi respectate drepturile. Aceasta a descris pe scurt modul in care va functiona sistemul de acordare a rezidentei:…

- „Stiu ca multi se vor uita catre noi, liderii celor 28 de state din Uniunea Europeana, dorind sa le demonstram ca punem oamenii mai presus de orice. De-a lungul acestui proces cred ca am fost foarte clara in privinta faptului ca drepturile cetatenilor sunt prioritatea mea numarul 1. Si stiu…

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu spune ca rolul sau in politica moldoveneasca, in calitate de presedinte de onoare al Partidului Unitatii Nationale (PUN), este sa convinga cat mai multi cetateni sa sustina unirea celor doua state romanesti, Romania si Republica Moldova.

- Vladimir Putin crede ca sustinerea separatismului de catre unele state europene si situatia din Kosovo au declansat amplificarea tendintelor separatiste, care au avut ca rezultat criza din regiunea spaniola Catalonia, potrivit Mediafax. "Privind situatia din Catalonia, am vazut condamnarea…

- Experții UE au apreciat inalt rezultatele implementarii Acordului de asociere RM-UE la capitolele Comerț și Dezvoltare durabila (TSD). Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, acest fapt a fost remarcat de ei in timpul celei de-a treia Reuniuni a Subcomitetului de asociere…