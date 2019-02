Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda a transmis Comisiei Europene ca va solicita asistenta de urgenta in situatia producerii unui Brexit fara acord si analizeaza o serie de masuri pentru a ajuta companiile, afirma premierul Leo Varadkar, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Tarile membre ale Uniunii Europene cheltuiesc zeci de milioane de euro, suplimenteaza personalul vamal si emit decrete de urgenta pentru a face fata posibilitatii tot mai probabile a producerii unui Brexit fara un acord, informeaza agentia The Associated Press si postul BBC News,

- Guvernul de la Praga a aprobat luni un proiect de lege vizand sa reglementeze relatiile dintre Cehia si Regatul Unit in cazul unui Brexit fara acord, a anuntat ministrul de interne, Jan Hamacek, noteaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: S-a aflat! Cați bani a incasat statul din taxa clawback…

- Cetatenii britanici nu vor trebui sa plece din Germania daca tara lor paraseste Uniunea Europeana fara un acord de Brexit, a declarat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Interne german, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Cetatenii britanici isi vor pastra drepturile de rezidenta…

- Milioane de britanici relocați in Europa ar putea sa nu mai beneficieze de asistența medicala in cazul lipsei unui acord de Brexit. Cetațenii UE din Regatul Unit care fac dovada faptului ca au avut un domiciliu stabil in țara inainte de 29 martie vor fi in continuare eligibili pentru tratamentul NHS,…

- Irlanda nu exclude posibilitatea de a-i solicita Uniunii Europene sa relaxeze sau chiar sa renunte la unele reguli ale pietei unice in cazul unui Brexit fara acord pentru a evita instalarea unei frontiere dure pe insula Irlanda, a declarat miercuri ministrul de externe si vicepremierul irlandez Simon…

