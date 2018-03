Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat...

- Ministerul de Externe britanic i-a avertizat miercuri pe cetatenii britanici care doresc sa mearga in Rusia in legatura cu riscul unor reactii ostile, dupa intensificarea tensiunilor intre cele doua tari in urma otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei,…

- Ca parte a masurilor impuse de Londra impotriva Rusiei, Marea Britanie va cauta alte țari pentru aprovizionarea cu gaze, a anunțat astazi premierul britanic Theresa May, in Parlamentul britanic, transmite Reuters. „Ne vom baza in aprovizionarea cu gaze pe alte țari”, a spus May. Dupa cum știți, Marea…

- Ministerul britanic de Externe i-a avertizat miercuri pe britanici care vor sa se duca in Rusia cu privire la riscul unor reactii ostile, in urma unei intensificari a tensiunilor intre cele doua tari, dupa otravirea unui fost agent dublu rus in Anglia, relateaza AFP. ”Din cauza tensiunilor politice…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat, in cadrul masurilor de raspuns fata de otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii, ca Londra suspenda toate contactele bilaterale la nivel inalt cu Rusia. In plus, 23 de diplomati rusi vor fi expulzati.

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomați ruși in contextul crizei generate de atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, care l-a vizat pe un fost agent rus si pe fiica acestuia in oraselul britanic Salisbury, a anuntat miercuri premierul Theresa May.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat miercuri ca Rusia va raspunde in termen de 10 zile in eventualitatea unei cereri din partea Marii Britanii privind otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in orasul englez Salisbury, relateaza site-ul agentiei Sputnik. "Rusia nu…

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra a primit aceasta pozitie prin intermediul…

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat ca amenintarile Marii Britanii privind boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia in legatura cu atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost agent dublu rus ar afecta relatiile bilaterale si sportul mondial, potrivit Mediafax. „Vrem sa subliniem…

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: "Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara".La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca "orice amenintare cu masuri punitive…

- Rusia - somata sa explice pana la miezul noptii de marti spre miercuri otravirea unui fost spion pe teritoriul britanic si amenintata cu represalii de Londra, care considera ”foarte probabila” responsabilitatea rusa - si-a clamat marti nevinovatia, relateaza AFP.Rusia este ”nevinovata” si…

- Otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, atribuita Moscovei intr-o maniera 'foarte probabila' de catre premierul britanic Theresa May, pare a fi un act al Rusiei, a declarat marti presedintele american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters.

- Premierul britanic Theresa May va prezida miercuri o reuniune a Consiliului National de Securitate pentru a analiza raspunsul Rusiei la ultimatumul formulat luni de sefa guvernului britanic, care a dat Moscovei termen pana marti la miezul noptii pentru a oferi explicatii in cazul otravirii fostului…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Participarea actritei la slujba de la Westminster Abbey este un punct major de cotitura pentru viitoarea sotie a printului Harry, fiind prima data cand ea a participat la un eveniment oficial alaturi de regina. Sarbatorita in intreaga Commonwealth, ziua reprezinta o oportunitate pentru fiecare din…

- Theresa May spune ca Rusia este „foarte probabil“ vinovata de otravirea lui Serghei Skripal, fostul spion rus aflat in stare grava la spital, alaturi de fiica lui. Premierul britanic a facut aceste acuzații, luni, in Parlamentul britanic. Theresa May a mai spus ca ambasadroul rus la Londra a fost chemat…

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski a facuindemnat cetațenii ruși care locuiesc in regiunea transnistriana sa participe la alegerile prezidențiale din Rusia, care vor avea loc pe 18 martie.

- Goldman Sachs a anuntat zeci de angajati din diviziile de banking, vanzari si trading din Londra ca se isi va muta sediul in Frankfurt, Germania in urmatoarele saptamani, pregatindu-se pentru separarea dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, potrivit Reuters. Dupa mai multe luni de rabdare…

- Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) sunt spitalizati de duminica la terapie intensiva in Salisbury, in sudul Angliei, dupa ''o presupusa expunere la o substanta toxica''. Mai multe media au aratat cu degetul spre Rusia, iar ministrul britanic de externe,…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a salutat vineri seara discursul rostit la Londra de premierul britanic Theresa May care a oferit 'claritate' cu privire la viitoarele relatii intre Marea Britanie si blocul comunitar, transmit AFP si dpa. ''Discursul ofera claritate…

- Liderul din Premier League, Manchester City, este pus la grea incercare in aceasta seara. „Cetațenii” se vor deplasa la Londra, urmand sa o intalneasca pe Arsenal, echipa care cedeaza cu greu puncte pe teren propriu, partida fiind programata de la ...

- UE asteapta ca guvernul de la Londra sa prezinte o propunere privind viitoarele relatiile cu celelalte 27 de state membre, unul dintre cele mai sensibile aspecte fiind granita dintre Irlanda si Irlanda de Nord.Premierul britanic Theresa May, care isi va prezenta viziunea post-Brexit in…

- "Nu este o epoca in care ne putem permite ca aceasta cooperare a noastra sa fie inhibata, ca securitatea cetatenilor nostri sa fie pusa in pericol de o concurenta intre parteneri, de rigiditati institutionale si ideologii bine ancorate", a avertizat ea, potrivit unor fragmente din discursul sau difuzat…

- BUCURESTI, 13 feb — Sputnik, Doina Crainic. Theresa May a insistat ca cetațenii europeni care sosesc în Marea Britanie în perioada de tranziție dupa Brexit nu vor avea dreptul automat de a ramâne în țara, relateaza The Times. Premierul a luat decizia în…

- Politia britanica a arestat marti 21 de persoane suspectate de implicare in trafic de persoane, in urma celei mai ample operatiuni de acest fel desfasurate la nivel national, transmit dpa si site-ul BBC News. Agentia nationala de combatere a infractionalitatii (NCA) a informat ca a intreprins 'o…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE) pentru Brexit, Michel Barnier, va avea luni, la Londra, o intrevedere cu premierul britanic Theresa May si cu ministrul sau pentru Brexit, David Davis, a anuntat vineri guvernul britanic, informeaza AFP. 'Premierul il va primi pe Michel Barnier…

- Cetatenii europeni care vin in Marea Britanie in perioada de tranzitie, dupa ce Regatul va parasi Uniunea Europeana (UE), urmeaza sa nu aiba aceleasi drepturi ca cei care au venit inaintea acestei date, a declarat joi premierul britanic Theresa May, relateaza The Associated Press.

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat joi ca va exista, dupa perioada de tranzitie care va urma Brexitului, "o diferenta" intre drepturile imigrantilor europeni in functie de data lor de sosire in Marea Britanie, scrie AFP.

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Potrivit unui document oficial care era destinat doar ministrilor cabinetului May, dar care a ajuns in presa, cresterea economica a Regatului Unit ar urma sa scada cu opt procente daca Marea Britanie ar parasi Uniunea Europeana fara un acord incheiat cu Bruxelles-ul. Conform analizei, exista…

- Un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May a declarat ca pozitia privind tranzitia post-Brexit decisa luni de ministrii afacerilor europene, reuniti la Bruxelles in Consiliul Afaceri Generale, este 'bine aliniata' planurilor guvernului de la Londra privind aceasta tranzitie,…

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- Lenin Moreno a reiterat ca Ecuadorul doreste sa obtina medierea 'cuiva important' pentru a rezolva problema situatiei lui Julian Assange, dar nu a precizat despre cine ar putea fi vorba.Assange se afla de cinci ani si jumatate in sediul ambasadei Ecuadorului din Londra, sub protectia azilului…

- Premierul britanic Theresa May spune ca razgandirea in privinta Brexit-ului nu este o optiune, respingand astfel o oferta din partea liderilor Uniunii Europene ca Marea Britanie sa ramana in blocul comunitar, relateaza DPA. "Parasim Uniunea Europeana, nu Europa", a declarat ea pentru tabloidul german…

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au semnat joi un nou tratat privind controlul imigratiei tarile lor, cu prilejul celui de-al 35-lea summit franco-britanic, la Academia Regala Sandhurst, in apropiere de Londra, transmite...

- Liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European (PE), germanul Manfred Weber, a acuzat-o pe sefa guvernului britanic, Theresa May, ca i-a mintit pe britanici in legatura cu proiectul sau de a le readuce, dupa Brexit, culoarea albastru inchis pe pasapoarte, relateaza marti…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange a primit cetațenia eucuadoriana in luna decembrie, a anunțat joi ministrul de externe al Ecuadorului, Maria Fernanda Espinosa, citata de CNN. Vorbind la o conferința de presa de la Quito, Espinosa a declarat ca Assange a primit naturalizarea pe 12 decembrie și a…

- Ecuadorul i-a acordat cetatenie lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, refugiat din 2012 în ambasada acestui stat la Londra, a anuntat joi ministrul ecuadorian de externe, Maria Fernanda Espinosa, potrivit AFP, DPA si Reuters. 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie…

- 'Aceasta naturalizare a fost acordata pe 12 decembrie 2017', in urma cererii depuse de Julian Assange pe 16 septembrie, a declarat ministrul, intr-o conferinta de presa la Quito. Assange a depus cererea 'dupa ce a trait timp de aproximativ cinci ani si jumatate sub jurisdictia statului ecuadorian',…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul. Eurodeputatul…

- Comisia Europeana a atentionat marti ca este 'firesc' sa desfasoare pregatiri pentru un eventual scenariu in care Uniunea Europeana si Marea Britanie nu vor reusi sa ajunga la un acord privind Brexit-ul, mai ales ca si guvernul de la Londra are in vedere o asemenea posibilitate si se pregateste pentru…

- Premierul britanic Theresa May va anunta luni o remaniere a guvernului de la Londra, presa sugerand ca sase ministri vor fi destituiti sau vor primi alte portofolii, transmite dpa. Printre cei care ar urma sa fie inlocuiti se afla ministrul educatiei Justine Greening si ministrul pentru…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile intre…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile…

- Marea Britanie si celelalte state din NATO trebuie sa apere cablurile submarine aflate la mare adancime de un potential atac potential catastrofal din partea fortelor navale ruse, actiune care afecta tranzactii financiare de mii de miliarde de dolari, a avertizat vineri seful Statului Major al armatei…

- Liderii europeni si-au dat acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie. 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat…