Guvernul britanic a anuntat joi ca va fi creat un fond in valoare de 9 milioane de lire sterline in sprijinul cetatenilor Uniunii Europene (UE) care vor avea nevoie de ajutor suplimentar pentru a solicita statutul de rezident permanent (settled status) in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Press Association. Acesti bani vor fi folositi pentru a ajuta organizatiile care lucreaza cu cetatenii UE considerati vulnerabili, a mentionat Ministerul britanic de Interne.

Organizatiile vor beneficia de aceste fonduri in demersurile de a informa aceste persoane in legatura cu necesitatea de a solicita…