Stiri pe aceeasi tema

- Juan Guaido, care s-a autoproclamat presedinte interimar al Venezuelei, a cerut armatei sa treaca de partea lui impotriva presedintelui Nicolas Maduro, sa-i indeparteze pe cubanezi din randurile sale si sa permita intrarea ajutorului umanitar in tara, relateaza dpa. "A venit momentul sa fiti de partea…

- Uniunea Europeana pregateste o noua 'declaratie comuna' in care indeamna la convocarea rapida de alegeri in Venezuela, intrucat in absenta unui nou scrutin mai multe state membre ale blocului comunitar pledeaza pentru recunoasterea opozantului Juan Guaido, seful legislativului de la Caracas…

- Brazilia, Columbia, Peru si Canada au anuntat miercuri ca il recunosc pe opozantul Juan Guaido, presedinte al parlamentului de la Caracas controlat de opozitie, ca presedinte interimar al Venezuelei, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Jens Stoltenberg, AVERTISMENT pentru Romania,…

- "Jur sa imi asum oficial competentele executivului national ca presedinte in exercitiu al Venezuelei pentru a ajunge (...) la un guvern de tranzitie si pentru a obtine alegeri libere", a spus Juan Guaido de la tribuna. Intr-un comunicat, presedintele american Donald Trump a transmis ca il…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro (extrema dreapta) a declarat joi ca va intreprinde tot posibilul 'pentru a reinstitui ordinea si democratia' in Venezuela, in timp ce ministrul sau de externe Ernesto Araujo s-a intalnit cu lideri ai opozitiei venezuelene, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Guvernul…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro (extrema dreapta) a declarat joi ca va intreprinde tot posibilul 'pentru a reinstitui ordinea si democratia' in Venezuela, in timp ce ministrul sau de externe Ernesto Araujo s-a intalnit cu lideri ai opozitiei venezuelene, relateaza Reuters. Guvernul lui…

- Juan Guaido, presedintele Parlamentului venezuelean, a fost arestat de Serviciul de Informatii al Venezuelei chiar cand se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei Caracas, informeaza...

- Juan Guaido a fost arestat, duminica, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari. "SEBIN l-a arestat pe Juan Guaido", a anuntat pe contul sau de Twitter Fabiana Rosales, sotia presedintelui Parlamentului venezuelean,…