- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Brodina au depistat și reținut doi cetateni din Guineea Franceza si Gambia care au incercat sa intre ilegal in Romania, din Ucraina. Cei in cauza urmeaza sa fie preluați de autoritațile ucrainene in baza acordului de readmisie, pentru…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare au depistat un cetațean din Kosovo care a incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde, aproape de locul numit Triplex Confinium, unde se intalnesc granițele Romaniei, Serbiei și Ungariei.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravița – I.T.P.F. Timisoara au depistat un cetatean din Afganistan, care a incercat sa intre ilegal in Romania, pe jos, pe la frontiera verde. „In data de 18.01.2019, in jurul orei 17.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Brodina au depistat si reținut șase cetațeni din Bangladesh, care au intrat ilegal in Romania din Ucraina. Persoanele in cauza urmeaza sa fie preluate de autoritațile ucrainene, in baza acordului de readmisie, in vederea dispunerii…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Ostrov ndash; judetul Constanta au depistat, in apropierea frontierei de stat, un cetatean indian care a incercat sa intre ilegal in Romania, din R. Bulgaria, intentionand sa ajunga in Germania.Persoana in cauza a fost predata autoritatilor…

- Un cetațean albanez a fost prins in timp ce incerca sa treaca ilegal frontiera dinspre Serbia spre Romania, pe fașia verde. Barbatul a fost depistat cu ajutorul sistemului de supraveghere cu termoviziune. „In data de 02.03.2019, in jurul orei 22.30, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…

- Polițiștii de frontiera au depistat trei cetateni din Albania care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde, in zona localitații Oravița. Un alt albanez a fost depistat de polițiștii de la Moravița incercand sa treaca ilegal frontiera. Ieri, in jurul orei 17.00,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita au depistat un marocan si o tanara, cetatean roman, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, pe jos, pe la frontiera verde, informeaza Politia de Frontiera. In data de 22.02.2019, in jurul orei 23.30, politistii…