Cetăţeanul sârb depistat cu ţigări de contrabandă ascunse în cutii de detergent a fost arestat Anchetatorii au stabilit ca prejudiciul partial in cauza se ridica la peste 3,2 milioane lei, suma reprezentand taxe vamale, accize si TVA.



Barbatul arestat preventiv, un cetatean sarb in varsta de 28 de ani, a fost depistat de politisti vineri, dupa ce autotrenul pe care il conducea s-a rasturnat la Colonesti, ca transporta zeci de mii de cartuse cu tigari netimbrate, de diferite marci, ascunse in cutii de detergent. El a a fost audiat si apoi retinut, iar sambata a fost prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, potrivit Agerpres.



