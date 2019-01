Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a transmis miercuri ca Statele Unite cer eliberarea imediata a unui cetațeanul american, veteran al Marinei, reținut in Rusia in urma unei acuzații de spionaj in favoarea SUA, relateaza Reuters.De asemenea, secretarul de Stat a cerut explicații privind…

- Rusia a anuntat miercuri ca a permis acces consular la americanul Paul Whelan, arestat la Moscova saptamana trecuta pentru spionaj, intr-un context deja tensionat de probleme de acest tip intre Rusia si Occident, informeaza AFP. "Partea rusa a acordat partii americane acces consular la cetateanul american…

- Paul Whelan, arestat vinerea trecuta pentru spionaj la Moscova, este un fost puscas marin care se afla in Rusia pentru a participa la casatoria unui prieten si care nu are nimic sa i se reproseze, a declarat miercuri familia sa, citata de Reuters.El se afla impreuna cu alti invitati la celebrarea…

- Cetațeanul american Paul Whelan, care a fost reținut la Moscova la sfarșitul lunii decembrie sub suspiciunea de spionaj, a fost demis din armata americana pentru furt, scrie The Washington Post, citand documente militare. Potrivit cotidianului, Whelan a intrat in serviciul miitar activ in 1994 și a…

- Autoritațile din Rusia au notificat oficial Statele Unite ca au arestat un cetațean american la Moscova, a informat luni un responsabil din cadrul Departamentului de Stat american, care a precizat totodata ca SUA au cerut acces consular la respectiva persoana, scrie Reuters.

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a anuntat luni retinerea la Moscova a unui cetatean american, identificat drept Paul Whelan, in momentul in care acesta realiza activitati de spionaj, informeaza EFE.''La 28 decembrie, agenti ai FSB au retinut la Moscova un cetatean…

- Un ofiter superior al armatei austriece suspectat ca a spionat pentru Moscova zeci de ani a fost arestat, a anuntat un purtator de cuvant al procurorilor din Salzburg citat de agentia de presa APA, preluata de Reuters. Ofiterul pensionar a fost arestat vineri in Austria Superioara si este…