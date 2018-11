Cetățean vietnamez prins la Codlea și dus cu escortă la Otopeni In urma unui control cu forțe proprii pe linia prevenirii și combaterii șederii ilegale a strainilor pe raza de competența, polițiștii de imigrari din Brașov au depistat, miercuri, pe raza localitații Codlea, un barbat de 39 de ani, din Vietnam, care nu parasise Romania in termenul dispus prin decizia de returnare. Pe numele barbatului fusese instituita o dispoziție de depistare, ca urmare a faptului ca nu respectase termenul de 30 de zile de parasire a teritoriului țarii dispus prin decizie de returnare. In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit faptul ca, strainul a intrat legal in Romania… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

