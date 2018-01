Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de imigrari din Galati, in cooperare cu Inspectoratul de Politie Judetean Galati, in urma unei actiuni intreprinse, au depistat un cetatean turc, in varsta de 57 de ani, care nu a parasit tara la expirarea perioadei legale de sedere. Pe numele sau, a fost emisa decizie de returnare de pe…

- Romania a fost condamnata la CEDO pentru agresiunile comise de polițiști. Barbatul care a depus plangerea la CEDO a reclamat faptul ca a fost batut minute in șir pe holul secției de poliție iar justiția din Romania nu i-a facut dreptate pe motiv ca bataile indurate nu au fost atat de rele incat sa se…

- Politistii prahoveni au deschis un dosar penal pentru sustragere sau distrugere de inscrisuri in cazul medicului care a fost filmat cu o camera ascunsa in timp ce refuza internarea unei femei de 87 de ani, rupand fisa medicala a acesteia. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova,…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Imigrari Cluj au refuzat prelungirea dreptului de ședere temporara unui barbat de 32 de ani, din Turcia, în urma constatarii casatoriei de conveniența cu o românca. Pe numele strainului a fost emisa o decizie de returnare prin care a fost obligat…

- O casatorie de convenienta intre un turc si o romanca a fost deconspirata de politisti, barbatul fiind acum nevoit sa paraseasca țara. Casatoria dintre un cetatean turc si o femeie din Cluj nu s-a consumat in niciun fel, au stabilit politistii de imigrari, care au decis ca barbatul care a vrut doar…

- Doua tone de petarde si artificii fara documente de provenienta au fost descoperite si confiscate de politisti, intr-o actiune desfasurata in localitatile Dobroesti si Ganeasa, precum si in municipiul Bucuresti, de la trei barbati care ar fi comercializat ilegal articolele pirotehnice catre persoane…

- Romanii plecati sa munceasca in tari din UE nu isi vor mai pierde dreptul de rezidenta in cazul in care raman fara loc de munca, a decis Curtea de Justitie a UE. Aceeasi va fi situatia si pentru romanii care sunt lucratori independenti. CJUE a luat aceasta decizie in cazul unui cetatean…

- Politistii au stabilit ca barbatul, de 37 de ani, din Albania, s-ar fi cunoscut cu femeia de 36 de ani, in municipiul Galati si au hotarat sa se casatoreasca pentru ca el sa obtina un permis de sedere in Romania, potrivit unui comunicat transmis marti de Serviciul pentru Imigrari al Judetului Galati.…

- Un albanez s-a casatorit de convenienta cu o femeie din Galati, pentru a obtine permis de sedere in Romania. Politistii de la Imigrari au constatat insa ca sotii nu aveau o coabitare matrimoniala, femeia locuind la o alta adresa, astfel ca barbatul a fost amendat cu 600 de lei si obligat sa paraseasca…

- Un barbat din judetul Teleorman a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a furat cutia milei de la o manastire din municipiul Galati, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie Judetean Galati.Potrivit sursei citate, politistii au depistat pe strada Dogariei…

- Casatoriile de conveniența sunt, in continuare, una dintre modalitațile prin care strainii din țarile non-UE pot deveni ”europeni” și, astfel, pot circula liberi pe batranul continent. Polițiștii aradeni de la ”Imigrari” au depistat doua cupluri – romani și sarbi -, care și-au ”combinat” viețile pentru…

- In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca cei doi cetațeni straini formau un cuplu, insa au divorțat pentru a se casatori cu romanii in scopul obtinerii unui permis de sedere in Romania. “Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Serviciul pentru Imigrari al judetului Arad au refuzat…

- Trei ucraineni care au intentionat sa scoata din Romania, prin Vama Sculeni, trei autoturisme BMW, au fost retinuti de catre politistii de frontiera. Autoritatile romanesti au descoperit la verificarea documentelor ca cele trei autoturisme aveau numere de inmatriculare si documente austriece false.…

- Blogul ”Polițiștii au umor” a publicat un articol foarte serios, in care explica pe ințelesul tuturor, prin exemple, efectele noului cod penal asupra cetațenilor de buna credința și in ce masura ii ajuta pe infractori. Veți putea vedea, mai jos, ca arestarea unui infractor devine o misiune imposibila.…

- Politistii galateni si vranceni au efectuat patru perchezitii domiciliare pe raza comunelor Buciumeni, din judetul Galati, si Ploscuteni, din judetul Vrancea, in scopul combaterii fenomenului de taiere ilegala de arbori, inregistrat la nivelul suprafetelor impadurite ale celor doua localitati, se arata…

- Polițiștii brasoveni de la imigrari au refuzat prelungirea dreptului de ședere unui tanar de 23 de ani, din Republica Moldova, in urma constatarii casatoriei de conveniența cu o romanca de 21 de ani. Pe numele sau a fost emisa decizie de returnare prin care este obligat sa paraseasca țara in 30 de zile.…

- Aleksandra se lupta de ani de zile cu un sistem absurd care-i refuza de dreptul la viata. Ea nu are un act de identitate, iar reprezentantii statului ridica din umeri, motivand ca Aleksandra nu este cetatean roman, cu toate ca traieste in judetul Gorj chiar de la putin timp de la nastere, iar tatal…

- Politistii din Blaj au identificat persoanele banuite de comiterea a doua furturi de pe raza municipiului, fapte in legatura cu care politia a fost sesizata in cursul lunii octombrie 2017, transmite IPJ Alba. Este vorba despre trei tineri care au sustras tigari, bautura si alimente, dintr-un magazin…

- Politistii din Galati au depistat un barbat, de 23 de ani, urmarit international de autoritatile din Spania pentru savarsirea infractiunilor de omor si talharie. Schimbul de date si informatii s a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.La data…

- Politistii si procurorii prahoveni fac cercetari in cazul unui barbat din orasul Breaza care a stat aproape un an in casa cu cadavrul surorii sale. Cand a fost gasit de autoritati, trupul neinsufletit era mumificat. Primele verificari arata ca barbatul nu ar fi declarat decesul pentru a incasa in continuare…

- Politistii din Sugag au depistat un barbat din comuna, care detinea, ilegal, un detector de metale. Politistii l-au sanctionat contraventional, iar detectorul de metale a fost confiscat. Politia reaminteste faptul ca, pentru detinerea unui detector de metale, este necesara obtinerea unei autorizatii.…

- Polițiștii din cadrul Serviciului pentru Imigrari Cluj-Napoca au depistat 9 cetațeni straini care locuiau în mod ilegal în Cluj.”În ultimele 2 saptamâni, în urma acțiunilor întreprinse, polițiștii Serviciului pentru Imigrari Cluj-Napoca au…

- Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Serviciul pentru Imigrari Cluj au desfasurat, in ultimele doua saptamani, mai multe actiuni si controale, atat cu forte proprii cat și in cooperare cu alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru combaterea sederii ilegale a cetatenilor…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in ultimele 24 de ore, in PTF Halmeu și la frontiera verde, peste 5.530 pachete cu tigari de contrabanda, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din Romania. Ieri, 25 noiembrie a.c., in…

- Politistii din Dambovita cerceteaza doi barbati pentru operatiuni ilegale cu droguri, dupa ce au gasit asupra acestora 80 de grame de muguri de cannabis si un cantar electronic de mici dimensiuni.

- Doi barbati din judetul Galati s-au ales cu dosar penal fiind banuiti de braconaj si uz de arma fara drept, se arata intr-un comunicat de presa transmis luni de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au fost…

- Actiunile politistilor din judetul Alba, dedicate sigurantei rutiere, au continuat. In ultimele doua zile, peste 150 de participanti la trafic au fost sanctionati contraventional, pentru incalcarea normelor privind circulatia pe drumurile publice. In zilele de 14 si 15 noiembrie a.c., politistii…

- Circa 1.400 de articole de imbracaminte susceptibile de a fi contrafacute, in valoare totala de peste 80.000 de lei, pe care un barbat a incercat sa le introduca ilegal in Romania, au fost descoperite de politisti in cala unui autocar, la punctul de trecere a granitei de la Giurgiu, au informat miercuri…

- Politistii de imigrari au depistat un barbat de 29 de ani, din Palestina, care nu a parasit teritoriul Romaniei la expirarea dreptului de sedere. Acesta a fost sanctionat contraventional cu 600 de lei si a fost obligat, prin decizie de returnare, sa paraseasca tara in termen de 15 zile, fiind instituit…

- Un cetatean turc de 53 de ani este cercetat pentru a ca a incercat sa scoata ilegal din tara peste 230.000 de euro, aproape 30.000 de dolari, dar si lire sterline. Banii erau ascunsi sub haine si in bagajele personale si au fost depistati de politistii de frontiera din Giurgiu.…

- Potrivit comunicatului emis de Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta, la data de 29.10.2017, ora 20.14, un barbat in varsta de 43 de ani, din orasul Ovidiu, a condus un autoturism pe DJ 228, dinspre DN 2A catre localitatea Poarta Alba, iar la kilometrul 10 600 metri, ar fi pierdut controlul…

- Simona Halep, cetațean de onoare al municipiului București. Proiectul se va discuta saptamana viitoare. Simona Halep ar putea primi titlul de cetatean de onoare al Capitalei, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de marti a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.…

- Politistii din Alba Iulia i-au intocmit dosar penal unei femei ce apela la mila cetatenilor, folosindu-se de prezenta fiului sau minor. Inspectoratul de Politie Judetean Alba reaminteste ca folosirea unui minor in scop de cerșetorie este infracțiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la doi…

- Doua persoane au fost accidentate in municipiul Brasov, in timp ce traversau pe trecerea de pietoni. Astfel, un sofer in varsta de 60 ani, care conducea un autoturism pe strada Garii, a surprins și accidentat un barbat in varsta de 20 ani, angajat in traversarea trecerii pentru pietoni din dreptul stației…

- Doi barbati din județul Galați au fost prinși de polițiști, in dreptul localitații Braniștea, cu aproape 200 de kilograme de sturioni, din specia nisetru. Peștii, cu dimensiuni de peste un metru, erau transportați cu o autoutilitara. Galațenii sunt acum cercetatati de politisti. Pescuitul sturionilor…

- Potrivit sursei citate, hotii nu au fost inca descoperiti, dar politistii de Investigatii Criminale care au preluat cazul au in vedere mai multe piste. Catedrala Arhiepiscopala din Buzau a fost sparta de hoti in noaptea de sambata spre duminica, acestia au furat banii din "cutia milei"…

- Politia Romana desfașoara permanent activitați pe toate drumurile publice pentru descurajarea celor care intenționeaza sa conduca sub influența bauturilor alcoolice sau a drogurilor, dar și pentru tragerea la raspundere a celor care incalca legea și pun in pericol siguranța traficului rutier.…

- O nava sub pavilion Saint Vincent a esuat pe Dunare in dreptul orașului Galati. La aceasta ora, se intervine cu un remorcher apartinand Santierului Naval din Galati pentru deblocarea navei, fara ca navigatia pe fluviu sa fie afectata. „Incidentul de navigatie a avut loc in cursul noptii trecute, cand,…

- Polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Pietrari, judetul Valceas, au depistat un tanar, banuit de comiterea unui furt din locuința, pe raza comunei Pietrari. Marti, 17 octombrie, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Pietrari, cu sprijinul specialiștilor criminaliști, ...

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Inspectoratul Judetean de Politie Caras-Severin, in urma cu trei zile, un barbat din orasul Bocsa a depus o plangere prin care sesiza faptul ca in data de 11 octombrie, din neglijenta, concubina sa a aruncat la gunoi, printre alte lucruri, si o…

- Adolescentul a urcat la volanul unei masini, alaturi de proprietarul acesteia, care ocupa locul din dreapta. Intr-o curba periculoasa, a pierdut controlul volanului si s-a izbit violent de un copac. „In urma accidentului a rezultat ranirea conducatorului autoturismului. Politistii au intocmit…

- Un barbat de 35 de ani din Arad s-a ales cu un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in urma unui accident de circulatie produs la iesirea din Resita spre Bocsa, miercuri dimineata. Politistii au stabilit in urma cercetarilor ca barbatul a condus un autoturism pe DN 58B, dinspre Bocsa spre…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei S.P.F. Curtici au retinut opt cetateni irakieni, solicitanti de azil in Romania, care erau calauziti de un cetatean rus, in scopul trecerii ilegale a frontierei in Ungaria. Migrantii sunt cercetati pentru tentativa de trecere ilegala a frontierei…