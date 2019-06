Cetăţean turc, depistat la Calafat ascuns deasupra cabinei unui autocamion Potrivit unui comunicat al IGPF, sambata dimineata, la ora 03,20, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat (judetul Dolj), s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean turc la volanul unui autocamion marca Volvo, inmatriculat in Turcia. Acesta transporta pepeni din Turcia in Germania. In baza analizei de risc, politistii de frontiera au efectuat un control amanuntit asupra mijlocului de transport. Astfel, la controlul exterior al cabinei, in partea superioara a acesteia, a fost descoperit ascuns sub paravan un barbat. Cu ocazia verificarilor, politistii de frontiera au descoperit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

