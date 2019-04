Cetatean tunisian depistat in Mamaia conducand o masina ce ar fi fost furata. Ce au constatat politistii In jurul orei 17.45, politistii Sectiei 1 au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat, persoana necunoscuta, ar fi furat un autoturism. Potrivit IPJ Constanta, din cercetari a reiesit faptul ca victima, un cetatean arab, a inchiriat un autoturism, cu care s a deplasat la un festival, unde s a imprietenit cu un necunoscut, caruia i a dat cheile de la auto, dupa ce s au deplasat la un local situat langa Delfinariu, pentru a si cumpara de mancare.Persoana necunoscuta, un cetatean tunisian a ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

