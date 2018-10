Cetăţean român, eliberat din Yemen Pe tot parcursul deplasarii, cetațeanul roman s-a aflat in legatura permanenta cu Ambasada Romaniei din Regatul Hașemit al Iordaniei, care a monitorizat deplasarea.



Reprezentanții misiunii diplomatice romane de la Amman, in coordonare permanenta cu Celula de Criza a MAE și cu sprijinul consulului onorific al Republicii Yemen in Romania, au acordat permanent asistența consulara in vederea repatrierii pe cale aeriana, prin identificarea unei modalitați optime de evacuare, emiterea documentelor necesare deplasarii și asigurarea indeplinirii formalitaților de imbarcare.



Precizam…

Sursa articol si foto: rtv.net

