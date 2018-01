Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean israelian este in stare grava dupa ce a fost impuscat de un militant palestinian, intr-un atac comis in apropierea unei colonii evreiesti din Cisiordania, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene citate de cotidianul Haaretz si de site-ul Ynetnews.com.

- Ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, a anuntat joi noi planuri pentru construirea de locuinte in coloniile evreiesti din Cisiordania ocupata, planuri ce ar urma sa fie prezentate miercurea viitoare, informeaza AFP. Colonizarea, mai exact constructia de locuinte civile in…

- Reprezentantii Directiei Silvice Giurgiu, împreuna cu cei ai Directiei Sanitar-Veterinare si ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) efectueaza cercetari dupa ce un cetatean a sesizat autoritatilor faptul ca inginerul de vânatoare din cadrul Ocolului Silvic Bolintin ar fi împuscat…

- O adolescenta palestiniana in varsta de 16 ani care l-a palmuit pe un militar israelian in cursul protestelor violente din Cisiordania a fost arestata preventiv si va fi inculpata de procurorii israelieni pentru atac in forma agravata, informeaza cotidianul Haaretz si agentia Reuters.

- Cel puțin cinci oameni au murit, luni, dupa ce un autobuz plin cu pasageri a intrat intr-o gura a unei stații de metrou. Incidentul s-a petrecut pe bulevardul Kutuzovsku, in vestul capitalei Rusiei, transmite RT.com, potrivit realitatea.net Autoritatile investigheaza accidentul, fiind evocata si posibilitatea…

- Fiul primarului comunei Ludești, din județul Dambovița, a fost impușcat mortal in piept, la o partida de vanatoare. Autoritațile au declarat ca barbatul in varsta de 31 de ani ar fi fost impușcat accidental de catre paznicul de vanatoare, in varsta de 41 de ani. „Politistii din cadrul…

- Șoferul unui Ford Focus a parcat mașina chiar pe o parte din calea ferata, apoi a plecat. Pasagerii din Mocanița au fost nevoiți sa se dea jos și sa îl caute pe proprietarul mașinii, asfel încât sa poata continua calatoria. Incidentul a fost surprins de un utilizator Facebook,…

- Un palestinian a fost ucis, vineri, in confruntari cu militari israelieni, in contextul noilor proteste organizate in Cisiordania si Fasia Gaza fata de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com.

- Alerta in orașul australian Melbourne, unde o mașina a intrat in mai mulți pietoni. Peste zece persoane au fost ranite, potrivit presei australine. UPDATE 10.10: „A fost un act deliberat”, a anunțat poliția australiana, care a precizat totuși ca este prea devreme pentru a spune daca este un act de natura…

- Un sofer inconstient a provocat un carambol, dupa o sicanare in trafic in statiunea Mamaia. Totul a fost surprins de o camera video instalata la bordul uneia dintre masinile implicate. Tanarul care intra pe sensul de mers al altui sofer, ii franeaza brusc in fata, taie linia dubla continua, patrunde…

- Un palestinian a injunghiat si ranit grav un paznic israelian duminica, la Ierusalim, a anuntat politia, care a catalogat atacul drept ”terorist”, relateaza AFP, scrie agerpres.ro.Atacul a avut loc in principala autogara din oras, pe fondul tensiunilor puternice provocate de decizia americana…

- Incidentul s-a petrecut sambata seara la intersectia bulevardului Brailei cu strada General Alexandru Cernat. Soferul vinovat de producerea coliziunii a intrat pe strada Brailei fara sa acorde prioritate motociclistului.

- O femeie si-a pierdut viata pe loc, aseara, dupa, traversand prin loc nepermis, a fost izbita in plin de o mașina. Incidentul a avut loc pe centura orasului Petrosani. Femeia de 55 de ani a traversat fara sa se asigure, iar un autoturism a lovit-o provocandu-i moartea. Soferul, panicat, a fugit de…

- Cinci persoane au murit, în Guatemala, în timp ce decorau un brad de Craciun, într-un parc. Victimele au atins din greșeala cabluri de înalta tensiune în timp de decorau bradul facut din oțel și cabluri, scrie BBC. Incidentul a avut loc în orașul…

- Incidentul a avut loc in comuna Sapata, acolo unde afaceristul in varsta de 59 de ani, care locuieste in Pitesti, are o casa. In timp ce isi curata arma pe care o detine legal, barbatul s-a impuscat accidental in piciorul drept. El a reusit sa sune la 112, iar in scurt timp a ajuns la el un…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, duminica, in orasul american New York, afirma surse citate de presa locala. Incidentul a avut loc duminica in jurul orei 4.40 (11.40, ora Romaniei) in zona Richmond Hill,…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sambata dimineata, in orasul Londra, autoritatile britanice suspectand ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sambata in jurul orei 3.00 (5.00, ora Romaniei), la intersectia…

- Un Opel Astra cu numere de Tulcea s-a rasturnat miercuri dimineața, in afara parții carosabile, pe drumul european E85, intre Pufești și Calimanești. Șoferul este ranit ușor, urmand sa fie preluat de o ambulanța SMURD de la Adjud. Conducatorul auto spune ca a auzit o bubuitura și apoi a pierdut…

- Trezita din somn în toiul noptii de o alarma discreta, o femeie din Nebraska a privit îngrozita cum un hot i se plimba prin casa. S-a încuiat în dormitor, iar apoi a chemat politia, dar hotul plecase fara sa ia nimic. Autoritatile americane spun ca numarul spargerilor…

- Cel putin sase persoane au fost ranite, una fiind în stare grava, dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, în nordul Germaniei, dar politia nu considera ca este un act terorist, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Un individ a lovit cu un vehicul…

- A fost sau nu o greșeala atunci cand cetațeanul de etnie germana a deschis focul mortal spre un urs pe care l-a confundat, spune el, cu un porc mistreț? Aceasta este intrebarea la care vor trebui sa raspunda organele de ancheta. Partida de vanatoare ce a avut loc in noaptea de miercuri spre joi (22-23…

- Autoritatile silvice si Politia au inceput o ancheta dupa ce un urs a fost impuscat la o partida de vanatoare organizata intr-o padure din judetul Arad, unde prezenta ursilor este foarte rara. Partida de vanatoare era organizata pentru mistreti, insa unul dintre participanti ar fi impuscat din greseala…

- Soferul unui autoturism Opel a fost batut, in aceasta dupa-amiaza, de un barbat care conducea un Porsche. Incidentul a avut loc intr-o benzinarie aflata in intersectia strazilor Henry Ford cu bulevardul Decebal. Altercatia a fost filmata de un cititor al ...

- Violențe și injuraturi in trafic, unde un barbat a spart parbrizul unei mașini cu pumnul in București. Individul și-a facut dreptate intr-o maniera brutala, dupa ce un alt șofer nu i-ar fi lasat drumul liber. Incidentul a fost filmat! Va avertizam! Imaginile au un puternic impact emoțional. Un bucureștean…

- Autoritatile au fost anuntate ca intr-un apartament aflat la parterul unui bloc din Moinesti, judetul Bacau, s-a produs o explozie urmata de un incendiu. Trei persoane au avut de suferit de pe urma episodului nedorit. Incidentul, raportat cu putine minute dupa ora 10, a alertat salvatorii, care au pornit…

- Cei doi pietoni traversau strada regulamentar, pe Bulevardul Brancoveanu, cand au fost loviti de soferul care se afla in urmarirea masinii cu care se ciocnise, informeaza Romania TV.Incidentul s a petrecut chiar sub ochii tatalui care era la un metru distanta de cei doi.Din primele cercetari, soferul…

- Un politist din Vrancea a fost atacat cu toporul si a fost nevoit sa raspunda cu focuri de arma, scrie realitatea.net.Incidentul a avut loc aseara, in comuna Rastoaca. Politistii au fost chemati sa aplaneze un scandal, izbucnit intr-o familie.

- Cursa de coșmar pentru zeci de pasageri, dupa ce șoferul unui autobuz a lovit mai multe mașini in Londra. Oamenii au strigat disperați la barbatul aflat la volan care a lovit inclusiv un autoturism in care se afla un bebeluș. Polițiștii l-au interogat pe șofer și inca nu au stabilit care este motivul…

- Soferul unui tir a scapat ca prin minune, dupa ce autovehiculul de mare tonaj a fost cuprins de un incendiu, in timp ce rula pe sosea. Incidentul s-a petrecut in noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 22,50, intre localitatile Zimand Cuz si Zimandu Nou, din judetul Arad. Pentru stingerea flacarilor…

- Un barbat a murit intr-o piața, din Capitala, in mainile medicilor care ar fi trebuit sa ii salveze viața. Martorii susțin ca echipajul medical, al unui serviciu privat de ambulanța, nu a știut sa ii acorde primul ajutor. Raed Arafat, secretar de stat in cadrul MAI, spune ca acel de ambulanța nu are…

- Oamenii aflati pe strazi au fost socati si au fugit din calea suspectului care avea un comportament haotic si foarte violent. Barbatul avea o arma in mana si tragea la intamplare. Barbatul inarmat era, dupa toate aparentele, trecut putin de 20 de ani. Individul a scos o arma si a inceput sa…

- Un taxi a lovit miercuri pietoni pe Southhampton Street, in Londra, Politia Metropolitana precizand ca este un accident grav, dar nu este vorba despre un atac terorist. O persoana a fost grav ranita, iar alte doua au primit ingrijiri la locul accidentului, conform BBC. Politia a fost anuntata in…

- Doi morți și cel puțin cinci raniți s-au înregistrat. marți, în zona comerciala a orașului New York, dupa ce un automobil a intrat într-un grup de bicicliști. Imediat dupa aceea, o persoana - probabil șoferul mașinii - a început sa traga focuri de arma asupra mulțimii.…

- Taxi lovit de un șofer baut, in cartierul Crangași. Un accident violent s-a produs sambata dimineata in cartierul Crangasi din Capitala. Un sofer baut si fara permis auto a trecut pe culoarea rosie a semaforului si a lovit frontal un taxi, in aceasta dimineața, in cartierul Crangași din sectorul 6.…

- In urma impactului, taximetristul a fost grav ranit si a fost transportat de urgenta la spital. Soferul care a provocat accidentul avea o alcoolemie de 0.87 alcool pur in aerul expirat. La numai la o strada distanta, un alt sofer baut a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un stalp.…

- Incidentul a avut loc pe o trecere de pietoni din Timisoara. Un barbat de 42 de ani care traversa regulamentar a fost lovit de masina. Pietonul nu a fost accidentat, insa a inceput sa-l injure pe sofer. Acesta a coborat din masina cu un pistol in mana si l-a luat la bataie pe barbat. Totul…

- Ursul de la Fagaras care, luni dimineata, a atacat o fata si un barbat era cautat in continuare aseara de autoritati. Lipsa unor proceduri clare de interventie ingreuneaza actiunea jandarmeriei. In acelasi timp animalul salbatic poate ataca oricand din nou.

- Un palestinian a fost arestat de poliția israeliana dupa ce a postat pe contul sau de Facebook o fotografie cu mesajuol ”Buna dimineața”, dar programul de traducere a rețelei de socializare a tradus-o in ebraica drept ”Atacați-i”, scrie Haaretz. Niciun ofițer de poliție vorbitor de limba araba nu a…

- O fetita din Gorj a stat o saptamana in spital dupa ce a fost snopita in bataie de propria mama. Motivul corectiei a fost unul incredibil: Fata de noua ani se inchisese in camera impreuna cu fratele sau. Incidentul a ajuns si la urechile celor de la Protectia Copilului. Autoritatile au luat o pe fata,…

- Uraganul Ophelia, format in Oceanul Atlantic, a ajuns in Irlanda, luni dupa-amiaza, iar o femeie a fost ucisa dupa ce un copac s-a prabusit peste masina ei, din cauza vantului puternic, scrie BBC.Incidentul a avut loc in Waterford, scrie news.ro. Zeci de mii de romani locuiesc in Irlanda,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Caras-Severin, Cecilia Danet, a declarat, luni, ca trupul tanarului a fost gasit, duminica, pe malul sarbesc al Dunarii, la aproximativ 18 kilometri de locul accidentului. „Autoritatile sarbesti au gasit, ieri dimineata (n.r. duminica),…

- O femeie a fost spulberata de o masina la intersectia strazilor Mircea ce Batran cu Ion Domeniuc. Incidentul a avut loc la ora 15:00. Potrivit martorilor femeia se deplasa regulamentar pe trecerea de pietoni. Oamenii din apropiere i-au acordat primul ajutor victimei.

- Traficul a fost ingreunat in aceasta dimineata, pe DN7, dupa ce un tir cu numere de inmatriculare turcești care circula pe directia Deva – Arad, s-a rasturnat si a ajuns pe marginea carosabilului. Incidentul a avut loc chiar in mijlocul comunei aradene Birzava, in dreptul Bisericii Ortodoxe din localitate,…

- Gropile de pe un drum judetean sunt atat de mari, incat soferii au gasit o solutie inedita pentru a-si salva masinile – au desenat petale in jurul gaurilor din asfalt! Gropile au fost „colorate” pe soseaua din zona Magurii Uroiului. Autoritatile judetene spun ca drumul s-a degradat foarte mult din…

- Mama baiatului il parasise pe italian de cativa ani, insa lasase copilul in grija tatalui vitreg. Adolescentul avea probleme comportamentale grave, totul culminand cu crima savarsita in noaptea de 6 spre 7 octombrie. Ulterior, a aruncat cadavrul intr-o canalizare, cu ajutorul unui complice de 15 ani.…