- Autoritatile israeliene au anuntat luni arestarea unui cetatean francez, angajat al consulatului Frantei la Ierusalim, banuit de contrabanda cu arme in favoarea palestinienilor, transmit Reuters si AFP. Intr-o declaratie de presa, serviciul de securitate interna israelian Shin Bet (supranumit si 'Scutul…

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata in Fasia Gaza intr-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule in care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters.Rami Hamdallah si seful serviciului de informatii palestinian, Majid…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a intalnit cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, luni, pentru a cincea oara in ultimul an. In timpul intalnirii, Trump a avertizat ca nu va fi pace daca palestinienii nu se vor intoarce la negocieri, scrie Haaretz.Presedintele si sotia sa…

- A comis infracțiunea de contrabanda, iar polițiștii suceveni nu l-au iertat. Este vorba despre un tanar bistrițean prins in flagrant de polițiștii suceveni, iar acum se afla in arest - informeaza newsbucovina.ro

- Decesul unui palestinian detinut de armata israeliana a fost provocat probabil de inhalarea gazelor lacrimogene, a declarat vineri armata israeliana intr-un raport initial privind incidentul, informeaza dpa. Dupa moartea lui Yasin Saradeeh joi, oficiali palestinieni au sustinut ca el a fost batut…

- Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, iar aviatia a lovit 18 instalatii ale Hamas in doua valuri de atacuri, potrivit…

- Israelul a arestat sase palestinieni suspectati de a fi planificat un atac impotriva ministrului apararii Avigdor Lieberman si a altor israelieni in Cisiordania ocupata, a anuntat duminica serviciul de securitate interna Shin Bet, informeaza AFP.Cele sase persoane arestate fac parte din Jihadului…

- Benjamin Netanyahu ameninta ca Israelul va actiona impotriva Iranului. Intr-un discurs sustinut in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, Netanyahu a comparat acordul nuclear cu Iranul semnat in 2015 cu Acordul de la Munchen din 1938 semnat de Germania nazista. De asemenea, premierul…

- Un avion israelian de vanatoare de tip F-16 a fost doborat in cursul noptii de vineri spre sambata de sistemele antiaeriene siriene in timp ce efectua raiduri aeriene in Siria ca reactie la infiltrarea unei drone de fabricatie iraniana in partea de nord a Israelului. Cei doi piloti s-au catapultat…

- Autoritatile israeliene au acuzat Turcia ca ar ascunde si incuraja activitatile de spalare a banilor desfasurate de catre gruparea militanta palestiniana Hamas, relateaza dpa. Acuzatia ar putea spori tensiunile in relatia deja incordata intre Israel si Turcia, noteaza sursa citata, conform Agerpres.Intr-un…

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare din Siria, inclusiv iraniene, in cadrul unei ofensive descrise ca fiind „un atac la scara larga“ si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.

- Un barbat in varsta de 57 de ani a fost retinut de politistii Biroului de Investigatii Criminale Brasov, luni, dupa ce a fost identificat drept suspect in cazul unui furt transformat in talharie. Incidentul s-a petrecut duminica, intr-o agenție loto de pe str. Zizinului. Suspectul a profitat de neatentia…

- Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a acordat zilele trecute un interviu pentru STIRIPESURSE.RO. Din biroul sau din Ierusalim, Netanyahu a vorbit despre chestiunea mutarii unor ambasade de la Tel Aviv la Ierusalim, dupa anunțul in acest sens facut de Doland Trump, despre ISIS, Iran, dar…

- Un palestinian a fost impuscat mortal sambata in confruntari cu armata israeliana in cursul unui raid in Cisiordania ocupata, a indicat ministerul palestinian al Sanatatii, transmite AFP. Potrivit aceluiasi minister, citat de Xinhua, tanarul palestinian a murit la spital in urma ranilor,…

- Armata israeliana a atacat vineri dimineata pozitii militare ale miscarii Hamas, in nordul teritoriului palestinian Fasia Gaza, ripostand la tiruri cu rachete care au vizat teritoriul Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Aviatia israeliana a bombardat in timpul noptii o pozitie a miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza dupa lansarea unei rachete din enclava palestiniana, a anuntat vineri armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP. "Ca raspuns la tirul de racheta spre sudul Israelului, aviatia a…

- Arheologii excaveaza o pestera descoperita recent la Marea Moarta, în speranta ca vor gasi noi manuscrise care sa indice aspecte ce tin de comunitatea enigmatica de la Qumran. Cele aproximativ 900 de manuscrise de la Marea Moarta au fost descoperite în 12 pesteri si dateaza de…

- Decizia controversata a presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului a determinat o crestere puternica a sprijinului palestinienilor pentru lupta armata, releva un sondaj facut public joi, potrivit AFP. Procentul palestinienilor care se declara favorabili…

- Fostul premier francez Manuel Valls considera ca Ierusalimul este capitala de facto a Israelului, dar critica abordarea unilaterala a presedintelui SUA, Donald Trump, privind statutul orasului si initiativa Autoritatii Palestiniene de a cere statelor Uniunii Europene sa recunoasca "Palestina".

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei si-a exprimat duminica preocuparea in legatura cu decizia Washingtonului de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si a afirmat ca Ierusalimul de Est trebuie sa fie capitala viitorului stat palestinian, relateaza agentia Reuters. In cadrul…

- Un barbat in varsta de 33 de ani a fost arestat preventiv si inculpat sambata la Paris pentru o tentativa de atentat, informeaza AFP din surse apropiate anchetei judiciare. Suspectul, fara antecedente din punctul de vedere al serviciilor de informatii, jurase credinta Statului Islamic…

- Un barbat din Calarasi a fost arestat preventiv, dupa ce procurorii DIICOT si politistii au stabilit ca s-a ocupat cu traficul de minori. Suspectul ar fi racolat 5 fete, cu varste cuprinse intre 13 si 17 ani, pe care le-ar fi determinat sa practice prostitutia, sumele incasate folosindu-le in interes…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas le-a cerut miercuri arabilor sa viziteze Ierusalimul in semn de solidaritate dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste acest oras drept capitala a Israelului, transmite DPA. ''Va imploram sa nu ne lasati singuri. Nu…

- Armata israeliana a bombardat o "infrastructura terorista" din Fasia Gaza. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah, in apropierea frontierei intre Fasia Gaza si Egipt", precizeaza comunicatul armatei."Organizatia terorista Hamas este responsabila…

- Serviciile secrete israeliene au contribuit la prevenirea a zeci de atacuri teroriste majore in Europa, a declarat marti premierul Benjamin Netanyahu, la o intalnire la Ierusalim cu ambasadorii statelor membre ale NATO, potrivit DPA. "Unele dintre ele ar fi putut fi atacuri in masa, de…

- Un om de afaceri francez, Alexandre Djouhri, a fost arestat la Londra duminica, in cadrul anchetei cu privire la o posibila finantare libiana a campaniei prezidentiale a lui Nicolas Sarkozy in 2007, au declarat luni surse apropiate dosarului, scrie AFP.Djouhri a fost arestat de politisti britanici…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri o discutie telefonica cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, in care seful statului roman a spus ca pozitia tarii noastre fata de statutul orasului Ierusalim ramane conforma cu cea stabilita prin rezolutiile Consiliului de Securitate ...

- Peste 50 de palestinieni au fost raniti vineri in Fasia Gaza si in Cisiordania (ocupata de catre Israel) de tirurile militarilor israelieni in cursul unor noi manifestatii impotriva deciziei americane de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, potrivit unor surse medicale, relateaza AFP.…

- Armata israeliana a bombardat vineri pozitii militare din teritoriul palestinian Fasia Gaza, ca riposta la atacurile palestiniene cu rachete, informeaza site-ul Ynetnews.com. Tancuri si avioane de vanatoare israeliene au atacat pozitii militare ale miscarii Hamas situate in nordul Fasiei Gaza.…

- Racheta a lovit o cladire situata in localitatea Shaar HaNegev, in sudul Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Haaretz.Alte doua rachete lansate din Fasia Gaza, teritoriu aflat sub controlul miscarii islamiste Hamas, au fost interceptate de sistemul antibalistic israelian…

- În timp ce America sufera din cauza ninsorilor abundente, Israelul încearca sa aduca ploaia prin orice mijloace, dupa patru ani de seceta. Peste 2.000 de persoane s-au rugat pentru ploaie, la Zidul Plângerii din Ierusalim. Ceremonia, la care au luat parte…

- Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii si violentelor provocate de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.De la acest anunt din 6 decembrie, 12 palestinieni au fost ucisi in cursul unor confruntari…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat miercuri miscarea islamista palestiniana Hamas impotriva oricarei escaladari, amenintand ca va recurge la toate mijloacele pentru a-si apara tara, relateaza AFP. Premierul a lansat acest avertisment in urma unei cresteri bruste a tensiunii…

- Autoritatea Palestiniana il convoaca pe reprezentantul Romaniei dupa declaratiile lui Liviu Dragnea. Ministerul palestinian al Afacerilor Externe l-a convocat miercuri pe reprezentantul Romaniei, dupa anuntul privind analizarea cu seriozitate a posibilitatii mutarii Ambasadei din Israel de la Tel…

- Milioane de crestini din intreaga lume se pregatesc sa intampine duminica seara Craciunul, cu ochii atintiti spre Betleem, loc al nasterii lui Iisus potrivit traditiei crestine, unde festivitatile sunt umbrite de tensiunile din jurul recunoasterii SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului,…

- Mii de palestinieni au atacat militari israelieni la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel.Un palestinian a fost impuscat mortal de armata israeliana, in zona Jabalia, in nordul Fasiei Gaza, a comunicat Ministerul palestinian al Sanatatii. Zeci de protestatari au fost raniti in confruntari.…

- Un palestinian a fost ucis, vineri, in confruntari cu militari israelieni, in contextul noilor proteste organizate in Cisiordania si Fasia Gaza fata de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com.

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a spus, vineri, ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa-si mute ambasada sa din Israel la Ierusalim. „Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii, sustinand ca toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorii si personalul ambasadei fac naveta…

- Polițiștii din Valenii de Munte au fost sesizați privind savarșirea unei infracțiuni de furt dintr-o locuința din localitate. In urma cercetarilor efectuate, judiciariștii au identificat persoana banuita de comiterea faptei – un barbat de 51 de ani, din comuna Magurele. S-a reținut faptul ca acesta…

- Demnitarul catolic cu cel mai inalt grad de la Ierusalim i-a reprosat miercuri lui Donald Trump ca a stricat spiritul Craciunului, prin faptul ca a recunoscut orasul drept capitala Israelului, si ca a determinat sute de crestini sa-si anuleze vizita.

