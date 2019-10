Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au descoperit, ascunsi intr-o autoutilitara incarcata cu struguri, douazeci si patru de cetateni irakieni si doi cetateni sirieni care intentionau sa intre ilegal in Romania.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Borș – judetul Bihor au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca Mercedes Benz, in valoare de 200.000 lei, cautat de autoritatile din Franța. La sfarsitul saptamanii trecute, la Punctul de Trecere al Frontierei Borș –…

- Un autoturism Mercedes Benz, in valoare de 200.000 de lei, cautat de autoritatile din Franta, a fost depistat, in weekend, de catre politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei (PTF) Bors, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al ITPF Oradea, autoturismul a ajuns in Bors,…

- Politiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au depistat un cetațean turc care a încercat sa intre ilegal în România, folosind o carte de identitate emisa de autoritatile bulgare ce aparținea altei persoane, cu

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei (PTF) Nadlac II au descoperit ieri un autoturism marca Audi model S8, in valoare de 70.000 de Euro. Automobilul era cautat de autoritatile din Germania, alerta fiind emisa in aceeasi zi. In jurul orei 17.50, s-a prezentat pentru efectuarea…

- Trei cetateni romani sunt cercetati pentru tainuire dupa ce au incercat sa scoata din tara prin PTF Giurgiu-Ruse doua autoturisme marca Tesla si unul marca Land Rover, in valoare totala de 178 de mii de euro, care erau cautate de autoritatile din Norvegia, respectiv Marea Britanie. "La Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat doi cetateni romani care incercau sa scoata din tara doua autoturisme marca Tesla, in valoare de 90.000 de euro, respectiv 70.000 de euro, cautate de autoritatile din Norvegia, precum si un autoturism marca Land…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea au depistat la controlul de frontiera un cetațean roman care transporta pe o autoutilitara un autoturism Audi A6, aflat in atentia autoritatilor engleze. La Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat…