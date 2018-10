Cetățean belgian, prins în trafic beat și fără permis Politistii hunedoreni au intensificat controalele pe principalele artere rutiere din mediul rural, in scopul mentinerii climatului de ordine si siguranta publica. Politistii Secției de Poliție Rurala Ilia efectueaza cercetari fata de un cetatean belgian in varsta de 60 de ani, cu privire la care au stabilit faptul ca, in data de 07.10.2018, in jurul orei 19:30, a condus un autoturism pe DC 141, din direcția Tisa-Dobra, fara a poseda permis de conducere si aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. Barbatul a fost oprit de politisti in trafic si testat cu aparatul etilotest,… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

