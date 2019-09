Stiri pe aceeasi tema

- FC Rapid s-a impus cu scorul de 2-1, in deplasare, in fata formatiei CSM Resita, duminica, intr-un meci din cadrul etapei a 5-a a Ligii a II-a de fotbal. Etapa continua duminica cu partida Turris Oltul Turnu Magurele - Farul Constanta (18:00). Luni se disputa ultimul meci, FC…

- Politehnica Iasi a urcat pe primul loc in Liga I de fotbal, dupa ce a invins-o pe Dinamo Bucuresti cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seara, pe teren propriu, in etapa a cincea. Iesenii s-au impus prin golurile marcate de olandezul Nicandro Breeveld (22) si internationalul de juniori Ovidiu…

- Dupa doua etape disputate din acest sezon al Ligii 1, FC Viitorul este lider. Echipa lui Gheorghe Hagi are doua victorii din doua, dupa ce a trecut cu 5-0, la Ovidiu, de Dinamo si 1-0, la Ploiesti, de Chindia Targoviste. Trupa lui Hagi are un inceput perfect de sezon, in ciuda plecarilor lui Ianis…

- 5000 de dambovițeni sunt prezenți pe Ilie Oana la fluierul de start al meciului. Vremea este perfecta, fiind inregistrate 21 Post-ul Chindia nu a putut obține niciun punct in meciul cu Viitorul, chiar daca meciul a fost echilibrat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- FC Viitorul a inceput senzational sezonul 2019 2020 al Ligii 1, invingand Dinamo la Ovidiu cu 5 0 A fost scorul etapei, astfel ca echipa lui Hagi s a instalat pe primul loc al clasamentului.Golurile au fost marcate de Iancu 9, 69 , Ganea 48 , Calcan 66 si Eric 70 , gazdele jucand impresionant si administrandu…

- Targoviștenii au inceput bine ediția de campionat a Ligii 1, cu o remiza (2:2) la Mediaș. Vineri, 19 iulie, Chindia Post-ul S-au pus in vanzare biletele pentru meciul Chindiei cu Viitorul. O veste foarte buna și despre transport! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Andone, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, inaintea partidei cu FC Hermannstadt din prima etapa a Ligii I, ca mai sunt multe lucruri de pus la punct in jocul formatiei sale, atat

- Cetatea Targoviște 1396 a promovat in Liga a 4-a, dupa ce a caștigat detașat Seria Nord a Ligii a 5-a. Post-ul Doua promovari consecutive pentru Cetatea Targoviște 1396! apare prima data in Gazeta Dambovitei .