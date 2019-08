Cesnavicius, PRO TV: Cum incearca televiziunea sa aduca generatia tanara in fata televizoarelor

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a prezentat sambata ceea ce autoritatile au numit un sistem de aparare antiracheta modernizat la nivel local cu o raza de actiune de 400 de kilometri si capabil sa asigure apararea impotriva rachetelor de croaziera si balistice si a dronelor, informeaza Reuters. Anuntul survine pe fondul…

- Persoanele fizice cu venituri mai mari de 360 de mii lei anual nu vor beneficia de scutire personala (24 de mii de lei). Modificari in acest sens la Codul Fiscal a aprobat Guvernul, in sedinta din 9 august, transmite IPN.

- In ciuda criticilor tot mai dese la PSD, Calin Popescu Tariceanu nu vrea sa iasa de la guvernare pana dupa alegerile prezidentiale. Motivele: speranta - inca vie- ca va fi candidat unic al stangii si nevoia de resurse bugetare pentru campania electorala, sustin surse politice pentru Adevarul. PSD simte…

- Poziția exprimata de ministrul Nicu Popescu conform careia conflictul armat de pe Nistru a fost un razboi civil, fratricid, reda intocmai poziția Federației Ruse, vocalizata de-a lungul timpului fața de mai toate conflictele inghețate, inclusiv fața de razboiul din estul Ucrainei.

- Patru civili, inclusiv un copil, au fost uciși în urma unui atac al armatei israeliene în orașul Sahnaya, situat la sud de Damasc, a anunțat postul de radio sirian al-Ikhbariya, prin corespondentul sau, scrie Mediafax, citând Reuters.Avioane militare israeliene au lansat rachete…

- Regimul de la Teheran a transmis luni ca atacurile cibernetice americane care au vizat forțele militare iraniene au fost un eșec, dupa ce presa americana a relatat ca atacurile cibernetice efectuate de SUA ar fi dezactivat unele sisteme militare iraniene, informeaza cotidianul The New York Times…

- O femeie se zbate intre viața și moarte, dupa un accident rutier care a avut loc in Timișoara, in aceasta seara. Incidentul grav de circulație a avut loc pe b-dul Liviu Rebreanu. Din primele informații, victima a incercat sa treaca strada printr-un loc nepermis. Șoferul in varsta de 56 de ani al unui…

- Schimbarea de discurs a liderilor PSD, dupa alegerile europarlamentare, nu-l convinge pe senatorul PNL Florin Cițu, care susține ca aceștia n-au invațat nimic din rezultatul votului din 26 mai și incearca sa-i pacaleasca din nou pe romani.Date de ULTIM MOMENT de la INS - PIB a crescut SPECTACULOS…