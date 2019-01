Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare targ anual de electronica din lume - Consumer Electronics Show (CES) - isi deschide marti portile pentru public, in Las Vegas (SUA), avand in centru tehnologia 5G, menita sa impulsioneze viteza conexiunilor fara fir la internet si le duca spre toate obiectele, relateaza agentia EFE.…

- Marile evenimente pentru public se vor concentra in perioada marti-vineri, iar numarul de vizitatori estimat de organizatori pentru editia din acest an se ridica la 180.000 persoane. Participantii, care vor proveni din peste 155 de tari, vor putea vedea la prima mana ultimele noutati de la 4.500 de…

- Apple face o rara deschidere a ecosistemului sau și va permite instalarea aplicației iTunes pe televizoarele Samsung in urmatoarele luni, a anunțat la targul CES Las Vegas compania asiatica. Apple are probleme cu vanzarile iPhone in China și simte faptul ca, la nivel mondial, piața smartphone-urilor…

- ASUS nu pare sa se fi bucurat de succesul dorit pe piata de smartphone-uri, anuntand saptamana trecuta ca va schimba complet strategia pe acest segment, orientandu-se de acum inainte doar spre dispozitive de top, pentru gameri si utilizatori cu pretentii. Astfel, faptul ca producatorul taiwanez a inregistrat…

- Atat Sony, dar si Samsung, au lansat recent noi senzori pentru camere foto cu rezolutie 48MP, oferind fundatia pentru o noua cursa a megapixelilor intre producatorii de telefoane inteligente. Primul sosit este Honor View 20, un smartphone care preia senzorul IMX586 dezvoltat de Sony. Asteptat pentru…

- Peste 400.000 de români își scot anual la vânzare telefonul mobil, principalul motiv fiind acela de a-și cumpara altul mai performant, potrivit unei analize efectuate de OLX asupra comportamentelor de consum de pe platforma. Ofertele lor genereaza anual peste 18 milioane de contactari…

41.71% dintre utilizatorii OLX isi vand telefonul pentru a-și cumpara unul mai performat

- In trimestrul trecut s-au vandut 355 de milioane de smartphone-uri in lume, de la modele simple de sub 50 de euro, pana la flagship-uri de peste 1.000 de euro. Datele IDC indica un al doilea trimestru cu scaderi pentru liderul Samsung și pentru locul cinci - OPPO - dar, deși piața chineza este in scadere,…