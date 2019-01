CES 2019: Ce noutati au prezentat Samsung, Dell, Asus si Acer

Stiri pe aceeasi tema

- Apple face o rara deschidere a ecosistemului sau și va permite instalarea aplicației iTunes pe televizoarele Samsung in urmatoarele luni, a anunțat la targul CES Las Vegas compania asiatica. Apple are probleme cu vanzarile iPhone in China și simte faptul ca, la nivel mondial, piața smartphone-urilor…

- Dupa 11 ani de procese si negocieri intre compania coreeana si o parte din angajati, respectiv familiile acestora, Samsung si-a prezentat in mod oficial scuzele legat de bolile contractate si decesele ca urmare a conditiilor de lucru din propriile fabrici, informeaza News.ro.Scuzele oficiale…

- Cu FlexPai anuntat si aproape gata de lansare in luna decembrie si cu noul smartphone pliabil de la Samsung deja prezentat intr-o maniera oficiala, modelul din aceasta gama de la Huawei ramane una dintre cele mai mari enigme. In ciuda faptului ca Huawei nu a vorbit decat fugitiv in public despre un…

- Samsung a prezentat un telefon pliabil cu ecran Infinity Flex. Telefonul seamana cu o tableta de 7,3 inci (18,5 cm), iar când este îndoit încape într-un buzunar, informeaza BBC. Dispozitivul flexibil ar putea consolida brandul…

- Samsung a prezentat un telefon pliabil in cadul unei conferinte in San Francisco, apreciind ca ecranul Infinity Flex este „temelia smartphone-ului de maine” si ca intentioneaza sa inceapa productia in urmatoarele luni, informeaza BBC.

- Producatorul sud-coreean de electronice a mai lansat o noua tehnologie pentru ecrane flexibile destinate dispozitivelor mobile si a anuntat ca lucreaza impreuna cu Google la dezvoltarea acesteia. Telefoanele pliabile promit sa permita utilizatorilor sa efectueze activitati mai complexe, efectuate de…

- In Statele Unite ale Americii, in orasul Las Vegas, a inceput astazi si va continua pana pe 2 noiembrie noua editie a SEMA show – cel mai mare eveniment automobilistic dedicat masinilor modificate. Acolo participa zeci de ateliere de tuning, producatori de piese, dar si constructori de automobile de…

- Samsung a prezentat primul smartphone cu patru camere din lume. Este vorba despre modelul Galaxy A9 prin care Samsung ridica rapid stacheta la putin timp dupa lansarea primului telefon cu trei camere foto.