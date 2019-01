CES 2019: Apple va lansa iTunes pe televizoarele Samsung Apple continua strategia sa de a se baza tot mai mult pe servicii și a anunțat ca va face disponibil programul iTunes pentru televizoarele inteligente Samsung, bazate pe sistemul de operare Tizen OS, scrie Reuters. iTunes este libraria de melodii și filme a Apple, iar programul este in acest moment disponibil atat pe macOS și iOS, sistemele de operare ale Apple, dar și pe Windows de la Microsoft. Nu este, insa, disponibil pentru Android, care este produs de catre Google, rivala Apple. Insa avand in vedere ca iTunes va fi disponibil pe televizoarele Samsung, este posibil ca iTunes sa ajunga și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

