Stiri pe aceeasi tema

- Hyundai Motor a prezentat la targul CES Las Vegas un concept de "mașina umblatoare" care poate urca ziduri și poate strabate orice fel de teren. Un astfel de vehicul poate fi folosit in misiuni de salvare dupa dezastre.

- Marcel Borodi, CEO al grupului Brinel, unul dintre cei mai importanti furnizori de solutii si servicii IT de pe piata locala, spune ca este surprinzator ca in multe tari dezvoltate care se plang de natalitate familiile au mai multi copii in medie decat in Romania, astfel ca ar trebui sa gasim metode…

- Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, s a declarat "suparat si putin dezamagitldquo; de doua lucruri in infrangerea FC Viitorul in deplasare cu FCSB, scor 0 2, in etapa a 18 a a Ligii 1: jocul individualist al lui Denis Dragus si lipsa de personalitate a unora dintre jucatori."Denis a jucat numai…

- Ianis Hagi, 20 de ani, trece printr-un moment foarte bun și ar putea prinde un transfer in strainatate. Inainte de FCSB - Viitorul, Cristi Bivolaru, președintele de la Viitorul, a vorbit despre Ianis și a spus ca se teme ca ar putea aparea o oferta foarte buna de transfer și ca jucatorul va pleca. "Mi-e…

- Mirel Radoi, selectionerul nationalei U21, l-a laudat pe Ianis Hagi, jucator de baza al selectionatei de tineret ce s-a calificat la EURO 2019 si totodata titular al celor de la Viitorul. Liga 1 Betano.

- Dupa ce a fost criticat dur de patronul FCSB, Gigi Becali, antrenorul Nicolae Dica a primit un avertisment și din partea lui Helmuth Duckadam, președintele de imagine de la echipa roș-albastra. Duckadam susține ca FCSB nu mai este favorita la titlu și ca soarta lui Dica depinde de urmatoarele meciuri…

- Climatul investițional din Republica Moldova s-a îmbunatațit în ultimii ani, iar stocul investițiilor directe a început sa creasca înca la sfârșitul anului 2017, înregistrând peste 3 miliarde de dolari. Opinia a fost exprimata de catre ecomonistul Viorel…

- Aflata pe locul 4, Viitorul are șansa de a face inca un pas spre play-off-ul Ligii 1, daca va lua cele trei puncte in duelul de pe teren propriu cu Sepsi Sf. Gheorghe, programat sambata, de la ora 21.00. Misiunea constanțenilor nu se anunța ușoara, mai ales ca va lipsi capitanul Ianis Hagi, suspendat…