Stiri pe aceeasi tema

- In doar doua zile, in București au fost topite 1.841 de tone de zapada. Piața Victoriei a fost eliberata in totalitate de depozitele de zapada, urmeaza Piata Constituției, transmite Primaria Capitalei. Operatorii de deszapezire au continuat acțiunile de incarcare și transport a zapezii și in aceasta…

- Operatorii de deszapezire au continuat actiunile de incarcare si transport a zapezii si in aceasta noapte, catre punctele unde au fost instalate utilajele de topit zapada, respectiv in Piata Constitutiei, Piata Victoriei, la Parcul Carol si pe bd. Timisoara. In doua zile, in Capitala au fost topite…

- Este a patra zi de cand Timisoara este acoperita de zapada. Pe strazile din oras s-a circulat greu in ultimele zile, iar multe din trotuare au devenit adevarate pantinoare dupa ce oamenii care locuiesc in zona nu au curatat zapada de pe ele. Ieri, primarul Timisoarei, Nicolae Robu, anunta tocmai din…

- Potrivit administratorului public Robert Kristof, au fost impraștiate pe strazi, de miercuri pana joi dimineața, aproape 300 de tone de sare. Cam 70 de persoane au fost implicate in procesul de deszapezire, conform raportului dat de primarie. S-a facut doar o pauza de doua ore jumatate in noaptea…

- 'Pe platforme betonate din Capitala strangem mormanele de zapada si, in premiera, avem 12 utilaje pentru topit zapada, care vor functiona pentru a o topi inainte sa capete un aspect inestetic. Sunt trei in Piata Constitutiei, una in Piata Victoriei, pe bulevardul Timisoara, la Parcul Carol si la…

- O bucata de drum de la ieșirea din Timișoara, de pe Calea Aradului, a ramas pentru un timp fara niciun utilaj de deszapezire pe el. Motivul? Nu se știa proprietarul drumului și, practic, cine trebuie sa intervina pentru curațirea acelui tronson de drum. Pana la urma s-a facut lumina.

- Aradul a fost vizitat marți, 27 februarie, de consulul Republicii Federale Germania la Timișoara, Excelența Sa Ralf Krautkramer. Diplomatul german a fost primit de catre prefectul Aradului, Florentina Horgea și a avut și o intalnire cu președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca. In cadrul…

- ”Bufnițele” au pregatit un nou eveniment special, programat miercuri, 14 martie, de la ora 18.30. Vintila Mihailescu vine sa le povesteasca timișorenilor despre eseul sau ”Hotel Ambos Mundos”. Invitați la aceasta intalnire vor fi Otilia Hedeșan și Victor Neumann. In ”Hotel Ambos Mundos.…

- Primaria Arad a remis luni seara un comunicat de presa in care a menționat faptul ca societatea care se ocupa cu deszapezirea drumurilor din municipiu – sau macar o parte dintre ele, deoarece și Syl Con Trans pare sa aiba de-a face cu deszapezirea unor șosele din municipiu – a acționat in mai multe…

- Disperare mare pentru parinții unui copil de 10 ani din Timișoara. Micuțul a plecat luni dimineața spre școala, dar nu a mai ajuns și nici nu a mai fost vazut de atunci. Orice poate oferi informații este rugat sa sune urgent la 112.

- ♦ Romania a produs detergent in valoare de 900 de milioane de lei in 2016, ultimul an pentru care exista date publice ♦ Piata aproape s-a triplat fata de 2015 si este cu 50% mai mare decat in 2008, ultimul an de boom economic ♦ Diferenta este data de venirea pe piata a nemtilor de la Dalli, care au…

- Aproximativ 300 de foste mirese din județul Timiș și-au scos ținutele la vanzare, in cadrul programului “Marita-ți rochia”, care are loc la sfarșitul saptamanii, rochiile fiind reduse și cu peste 50 la suta. Organizatorii targului de nunți “Salonul Mirilor”, care are loc la Timișoara in acest sfarșit…

- Locuitorii din Windsor, un oraș canadian din apropiere de granița cu SUA, se pling de faptul ca liniștea așezarii lor este perturbata de un zgomot misterios care se interfereaza cu viața de zi cu zi de mai bine de opt ani de zile. In ciuda numeroaselor incercari de a-i stabili originea, nimeni nu a…

- Locuitorii strazii Gheorghe Lazar din Timisoara, dar și șoferii care treceau prin zona, in aceasta seara, au avut parte de o surpriza neplacuta. O conducta de apa de mari dimensiuni s-a spart in cursul serii, la intersectia dintre strada Gheorghe Lazar si Bulevardul Cetatii. Apa a tasnit efectiv din…

- Transportul in comun cu mijloacele Societatii de Transport Public, fosta RATT, este catastrofal. Cel putin asa reiese din parerile exprimate... The post Dezastru in transportul public din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- SC PROIECTIM CONSTRUCT SRL angajaza personal pentru urmatoarele posturi: – finisori gresie, faianta, rigips, zugrav – fierar-betonist – dulgher – muncitori necalificati Cv-urile se depun la proiectim@yahoo.com sau la sediul firmei de…

- Ryanair va inchide din 25 martie baza de la Timișoara și va retrage avionul alocat. Vor ramane doar zborurile din/spre Timișoara pe rutele București și Milano. Clienții afectați de aceasta decizie vor fi contactați și vor avea alternative: returnarea banilor sau rerutarea pe alte zboruri operațional.…

- Arpad Kendi, un om care a trait timp de zece ani pe strazile din Timisoara, a renuntat la viata de vagabond in urma cu an. Ajutat de un om de afaceri din capitala Banatului, barbatul si-a schimbat radical infatisarea , a primit un acoperis deasupra capului si un loc de munca. La scurt timp dupa dupa…

- Vola.ro, cea mai mare agenție de turism online din Romania, a raportat o creștere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzacțional total de 60,7 milioane de euro (in creștere cu 24% fața de 2017) și o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in creștere cu 13% fața de anul anterior) pentru…

- In Timiș pleaca la drum o caravana medicala inițiata de medicii de la Spitalul Militar de Urgenta ,,Dr. Victor Popescu” Timisoara. Locuitorii din mai multe sate din județ vor fi vazuți gratuit de specialiști. Prima consultație are loc la Urseni.

- Locuitorii unui sat din Rusia au gasit o modalitate ingenioasa de a se deplasa pe drumurile necuratate de zapada. Ei si-au improvizat mijloace de transport pe care le numesc finki. Acestea se aseamana cu saniile, dar au si scaune.

- Cu totii ne aducem aminte de copilarie si de momentele în care, constient sau nu, mâncam zapada. Ei bine, daca v-ati întrebat vreodata cât de sanatos este sa faceți asta, un studiu românesc va ofera raspunsul.

- Politia a avertizat locuitorii din zona Parisului sa isi lase masinile acasa miercuri, dupa depunerea unui strat de zapada de 7 -15 centimetri, informeaza DPA. Caderile de zapada neobisnuite au condus la anularea tuturor serviciilor de autobuz din Paris si la unele anulari in reteaua RER…

- Zapada a cazut peste dunele deșertului Sahara. Locuitorii orasului Ain Sefra din nordul Algeriei, unde s-a inregistrat temperatura de un grad Celsius, s-au dat pe derdelus duminica dimineata inainte ca zapada sa se topeasca.

- Locuitorii unei comune timișene sunt nevoiți sa plece in exil. Acest lucru in ciuda faptului ca satul se afla la șoseaua ce leaga Timișoara de Lugoj, terenul e fertil in zona, iar situația ”de acasa” a oamenilor este satisfacatoare. Ciorile, șobolanii și o duhoare insuportabila ii fac sa-și lase averile…

- Pe dunele de obicei insorite ale desertului Sahara s-a asternut un strat de zapada, un fenomen rar, care le-a oferit algerienilor sansa sa experimenteze datul pe derdelus, informeaza marti Reuters. Locuitorii orasului Ain Sefra din nordul Algeriei, unde s-a inregistrat temperatura de un…

- Serviciul meteorologic national american a avertizat ca o furtuna de iarna severa va aduce ninsori puternice miercuri si joi, din Florida. Un avertisment de furtuna a fost emis pentru orasul New York, unde se asteapta un strat de zapada de 15 centimetri intre miercuri seara si joi. Tallahassee,…

- Coasta de est a Statelor Unite a fost lovita de un val de frig, ceea ce pentru unii oameni a fost o adevarata surpriza. Locuitorii din statul Florida nu au vazut zapada de aproape trei decenii, iar acum au avut parte din nou de ninsori, relateaza AFP. O furtuna puternica de iarna lovește coasta de est…

- Locuitorii din statul american Florida nu au vazut zapada de aproape trei decenii, pâna când valul de frig care a lovit coasta de est a SUA si-a facut simtita prezenta si aici miercuri, relateaza AFP.

- Serviciul meteorologic national american a avertizat ca o furtuna de iarna severa va aduce ninsori puternice miercuri si joi, din Florida (in sud) pana in regiunea New-England din nord-estul tarii. Un avertisment de furtuna a fost emis pentru orasul New York, unde se asteapta un strat de zapada…

- Locuitorii din statul american Florida nu au vazut zapada de aproape trei decenii, pana cand valul de frig care a lovit coasta de est a SUA si-a facut simtita prezenta si aici miercuri, relateaza AFP. Serviciul meteorologic national american a avertizat ca o furtuna de iarna severa va…

- Locuitorii unei comune de langa Timișoara au trecut prin momente de panica, in aceasta noapte. O mașina aflata pe marginea drumului, in apropiere de localitatea timișeana Parța, a ars ca o torța și s-a facut scrum. Incendiul a avut loc dupa miezul nopții. Șoferii care au trecut prin zona s-au gandit…

- Americanii din nord-estul si din vestul mijlociu al Statelor Unite se confrunta cu o iarna cumplita. Oamenii spun ca sint unele din cele mai geroase si inzapezite sarbatori pe care le tin minte. In unele zone s-au inregistrat ninsori record. Un orasel din Pennsylvania a fost acoperit, peste noapte,…

- Un OZN ar fi fost surprins pe cerul Rusiei. Locuitorii orașului Lipetsk, unde a fost filmat incidentul, susțin ca au zarit un obiect zburator neidentificat. Obiectul misterios semana cu o sfera de lumina, scrie Russia Today.

- Madalin Luca, prin doinele din folclorul romanesc stravechi, interpretate simplu și profund la nai, creeaza o atmosfera muzicala intensa care poarta ascultatorul spre o calatorie sonora spre sine. Naiul poarta in el sunetele muzicale arhaice, fiind unul dintre cele mai vechi instrumente…

- Meciul dintre Olimpia Brasov si FCC ICIM Arad se disputa duminica, 17.12.2017, de la ora 18.00, in Sala Sporturilor „Dumitru Popescu Colibasi” Brasov, intrarea generala fiind 5 lei. „Inainte de a discuta despre meciul cu Arad, vreau sa semnalez cateva aspecte anormale care se intampla la Sala Sporturilor,…

- Timișorenii nu-și uita eroii, și ies in strada, la 28 de ani de la Revoluție! In Decembrie 1989, de la Timișoara a plecat speranța libertații și a unei vieți mai bune ce a razbit prin ceața comunismului. S-a aprins și s-a extins rapid la cei care au indraznit sa viseze la un altfel de viitor […] The…

- De miercuri și pana duminica, la Centrul regional de Afaceri e „Serbarea Craciunului”. 60 de expozanți din intreaga țara au venit la Timișoara cu o gama larga de produse numai bune pentru a fi cumparate de clienți pentru sarbatoarea Craciunului. „Suntem bucuroși sa anunțam publicul…

- Un timișorean din patru care au fost examinați de specialiști cu ocazia campaniei ”Controleaza-ti diabetul!”, derulata la Timișoara, risca in timp sa iși piarda membrele inferioare. Medicii atrag atenția asupra faptului ca multe dintre persoanele cu aceasta maladie nu știu ca sufera de neuropatie diabetica,…

- Oricum ar fi, Sorin Parcalab, Sergiu Floroaia, Toma Alexandru și Cristi Popesco baga Stand-up comedy in Oradea, joi, 14 decembrie, la Moszkva Cafe, de la ora 19:00 si de la ora 21:30. Daca mergi cu toți prietenii o sa va distrați de minune. Evenimentul din Moszkva nu este recomandat…

- O fetita de 8 ani din judetul Iasi, ai carei parinti refuzau sa o trateze pentru cancer, a plecat, in cele din urma, spre spital.O ambulanta le a luat, aseara, pe copila si pe mama sa pentru a le va duce pana la Targu Mures, de vor fi preluate de o alta masina, care le va duce pana la Timisoara. Acolo…

- Daca aveați chef de inca o intalnire cu veteranii rockului din Timișoara nu mai aveți de așteptat decat cateva zile. Trei trupe, pentru a marca o zi importanta. Pe 20 decembrie 1989, Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din Romania. Pe 20 decembrie 2017 are loc o noua ediție a Rock for…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania COTAR anunta inceperea protestelor, "impotriva concurentei neloiale si a piraterieildquo;.Potrivit unui comunicat de presa, miercuri, 13 decembrie, pana in 5.000 de transportatori de persoane vor protesta in fata sediului Guvernului…

- Prima zapada i-a bucurat pe locuitorii capitalei, dar i-a intristat pe șoferi. Internauții nu au ezitat sa puna poze pe site-urile de socializare. Cu toate acestea pe drumurile naționale se circula cu dificultate iar șoferii care se pornesc la drum trebuie sa fie foarte atenți.

- Situația drumurilor, dupa ninsorile din 10 decembrie. Ninsorile abundente cazute in ultimele ore in judetul Bistrita-Nasaud au creat probleme in circulatia trenurilor si in alimentarea cu electricitate a localitatilor, potrivit unui comunicat al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU),…

- Herbert Muller, antrenorul roman nascut la Timișoara, care o pregatește pe cehoaica Iveta Luzumova la Thuringer, pariaza pe "naționala" Romaniei in duelul de luni din optimi cu Cehia. Marian Ursescu, specialistul GSP in handbal feminin, este in Germania, de unde transmite cele mai interesante știri…

- Bucurie pentru copii, și nu numai. Din aceasta dimineața, ninge ca-n povești la Timișoara, cu fulgi mari. Astfel, primul strat de zapada s-a așternut pe strazile orașului. Potrivit meteorologilor, astazi se vor inregistra cel mult doua grade Celsius, iar la noapte, temperatura va ajunge la -3 grade…

- Se va așterne primul strat de zapada din aceasta iarna, la Timișoara. Potrivit unei alerte emise de Administrația Naționala de Meteorologie, maine va ninge in intreg județul Timiș. Primii fulgi de zapada vor cadea incepand cu ora 05.00, iar precipitațiile sub forma de ninsoare vor fi pana la ora 23.00,…

- Zapada nu s-a last mult așteptata odata cu sosirea iernii. Locuitorii din Edineț și Briceni azi dimineața au avut parte de o surpriza frumoasa și anume bucuria primilor fulgi din aceasta iarna. Pe rețelele de socializare au aparut mai multe fotografii cu prima zapada din aceasta iarna. In luna noiembrie…