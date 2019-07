Stiri pe aceeasi tema

- "Nu sunt deloc impacat cu gandul ca la Alegerile Prezidentiale din toamna lui 2019 batalia electorala sa se dea intre reprezentantul PNL si cel al USR. Cred ca o tara normala europeana are dreptul la alegerea rationala intre un candidat de dreapta si unul de stanga, iar din acest motiv am propus…

- „Ordin de zi pe unitate: "Ne facem ca nu exista Pleșoianu pana trec alegerile prezidențiale! Ne facem ca nu exista nici toți oamenii care il susțin...", a scris, vineri, Liviu Pleșoianu pe contul sau de Facebook. Liviu Plesoianu a anuntat ca va candida la alegerile prezidentiale din 2019 la…

- Gelu Diaconu, fost șef ANAF, lanseaza miercuri, pe Facebook, o serie de atacuri la adresa ministrului Finanțelor Eugen Teodorovici și ii cere premierului Dancila sa-l dea afara din Guvern.„Hahalera de la Finanțe De cand am intrat pe bancile scolii cu profil economic, mi l-am imaginat…

- O femeie din Ghiroda, județul Timiș, a fost surprinsa ieri aruncand o pisica de care voia sa scape pe domeniul public. Respectiva a fost fotografiata de polițiștii locali in timp ce arunca animalul. Femeia a fost abordata imediat de oamenii legii și va fi amendata pentru fapta sa. Ea va plati intre…

- ”Cred ca in momentul de fața curentul dominant de gindire in rindul PSD este ca va fi foarte greu, daca nu imposibil sa ciștige prezidențialele din toamna. Iohannis s-a cam desprins in ciștigator. Singurul contracandidat care-i poate pune probleme momentan este Kovesi – se vede asta de ceva timp…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu anunța luni, pe Facebook, ca iși va depune candidatura interna pentru desemnarea candidatului PSD la prezidențiale din acest an.Robert Turcescu, scenariu sumbru, tarziu in noapte: cum se joaca in culise, dupa surprizele din alegeri „Imi depun candidatura…

- „Imi depun candidatura interna pentru desemnarea prezidențiabilului PSD! Trebuie sa organizam alegeri interne, așa cum se face in toate partidele democratice. Cand insistam, domnilor Dragnea și Tariceanu, spunand ca e absolut necesar un referendum de suspendare a lui Iohannis, dadeați replici…

- „In anul 2016, pe 6 iulie, publicam un fragment video și o petiție pentru grațierea unei mame. Cazul a fost preluat imediat de Antena 3, iar o țara intreaga a SIMȚIT și i-a cerut lui Iohannis grațierea”, a scris Liviu Pleșoianu pe contul sau de Facebook, adaugand ca i s-a parut „normal” sa publice…