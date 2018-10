Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare dintre PSD și ALDE scarțaie din toate incheieturile, iar scandalul pe Legea offshore incinge spiritele mai tare ca niciodata. Fostul ministru al Energiei, deputatul ALDE Andrei Gerea, il acuza pe deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, ca s-a inscris in armata celor care propaga fake…

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea a lansat critici dure la adresa PSD dupa ce Liviu Dragnea a modificat fara consultari legea offshore. „Interesele sunt indreptate catre continuarea importurilor din Rusia și neinceperea lucrarilor din Marea Neagra”, a spus Andrei Gerea la Realitatea TV.Deputatul…

- Deputatul PSD Nicolae Bacalbașa vine cu o explicație cel puțin inedita privind conflictul din PSD dintre liderul Liviu Dragnea și primarul Capitalei, Gabriela Firea."Incercarea de a crește nivelul de trai a populației Romaniei intampina o rezistența acerba din partea statului paralel! Asta…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, nu renunța la planul sau de a candida la prezidențiale, asta deși liderii PSD și ALDE au lasat sa se ințeleaga ca il vor susține pe Calin Popescu Tariceanu. Pleșoianu susține ca va candida și ar candida mai repede, dar cum Tariceanu considera ”inoportuna” suspendarea…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, anunța ca opera la care lucreaza de ceva vreme, cartea ”Romania - Țara unui VIS posibil” este gata și va fi lansata in aceasta toamna. In carte, Pleșoianu vorbește despre situația Romaniei de astazi și soluții pentru ca țara noastra sa inceapa sa se dezvolte la adevaratul…

- Vicepreședintele ALDE, Andrei Gerea, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca nu exista probleme in colaborarea PSD-ALDE, coaliția fiind una solida, in contextul in care Liviu Dragnea a spus ca are informații ca președintele Klaus Iohannis vrea sa il convinga pe Calin Popescu Tariceanu sa rupa alianța."Noi…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, susține ca prin declarațiile susține, joi, la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis a ajuns sa fie ”penibil la modul absolut”. Pleșoianu ii critica pe Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu pentru faptul ca nu sunt dispuși sa il suspende pe Klaus Iohannis.Citește…

- Lucrurile nu merg deloc bine in Partidul Național Liberal (PNL). Președintele partidului, Ludovic Orban, e departe de a avea puterea pe care o exercita Liviu Dragnea in PSD, Calin Popescu Tariceanu in ALDE sau chiar Eugen Tomac in PMP. PNL e atat de divizat incat nici una din facțiunile existente…