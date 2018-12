CertSIGN a inchiriat 2.300 mp in prima cladire spatii de birouri din campusul AFI Tech Park

Stiri pe aceeasi tema

- certSIGN a inchiriat un spațiu de birouri cu suprafața de 2.300 mp in AFI Tech Park 1, o oportunitate perfecta pentru a-și extinde operațiunile și pentru a permite creșterea echipei. In acest moment, gradul de ocupare in AFI Tech Park 1 a atins 60%. Prima cladire a noului Business Campus,…

- Grupul israelian AFI Europe Romania a anunțat ca va incepe construcția celei de-a doua cladiri din complexul de birouri AFI Tech Park și construcția unui Retail Park in Arad și va incheia prima etapa a construcției AFI City anul urmator, urmand ca in 2020 sa fie deschis AFI Brașov, care cuprinde un…

- Deoarece dezvoltatorii de spatii de birouri sunt mai mult reactivi decat proactivi, activitatea de constructie s-a intensificat in ultimul an pe fondul rezultatelor economice favorabile, ceea ce a dus la o posibila supra-incarcare a calendarului de...

- Conceptul de viata la birou este intr-o continua transformare, atat prin prisma resurselor alocate de companii pentru retentia si recrutarea angajatilor, cat si prin prisma serviciilor pe care proprietarii cladirilor de birouri incep sa le ofere pentru...

- Thales Romania, subsidiara locala a grupului francez activ in industriile aerospatiala, aparare si electronica, a inchiriat 5.300 metri patrati in complexul Orhideea Towers dezvoltat de CA Immo in Bucuresti. Compania de consultanta imobiliara JLL a...

- Piata de spatii de birouri din Capitala a inregistrat un volum total de tranzactii de inchiriere de 75.300 mp in trimestrul al treilea din 2018, dintre care cererea noua a fost de 20.400 mp. Conform datelor companiei de consultanta imobiliara Colliers...

- Piata de spatii de birouri din Capitala s-a schimbat semnificativ in ultimul deceniu: a trecut de la o piata masiv subdezvoltata, la un relativ echilibru intre cerere si oferta in prezent, desi livrarile luasera avant chiar inainte de criza financiara....

- Compania de curierat DPD Romania a dezvoltat o retea de automate postale si oficii amplasate in spatii comerciale si cladiri de birouri, dar si in locatii proprii, in urma unei investitii de 1,2 milioane euro, noul serviciu de livrare fiind disponibil din luna septembrie in peste 50 de locatii din Bucuresti.