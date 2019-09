Certinvest: Promovarea la statutul de piata emergenta va dinamiza investitorii locali, iar volumele vor creste cu 50%

Promovarea Bursei la statutul de piata emergenta de catre Agentia FTSE Russell va dinamiza investitorii locali, iar volumele tranzactionate ar putea creste cu 50%, a declarat, vineri, Horia Gusta, director general Certinvest.



"In momentul in care ai lichiditate mai mare, pentru ca ai mai multi jucatori care se uita la piata, cu siguranta ca se va crea un dinamism si in randul jucatorilor romani. Pana acum multi care aveau sume ceva mai mari ziceau ca nu avem lichiditate si pentru ca nu avem lichiditate ne e frica sa intram pentru ca nu stim in cat timp ne asiguram exitul. Acum, odata…