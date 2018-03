Stiri pe aceeasi tema

- ​Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,59% din PIB in primele doua luni din 2018, in contextul in care veniturile la buget au fost cu 21,3% mai mari comparativ cu perioada similara a anului trecut, iar cheltuielile cu 38,5%, potrivit datelor publicate de…

- Autoritatile de mediu din Gorj au facut un apel catre primarii si cetateni pentru a veni in sprijinul berzelor, ramase fara mancare din cauza zapezilor cazute in ultima vreme. „Cel mai clar semn ca barza are nevoie de ajutor e...

- Guvernul a aprobat un memorandum care vizeaza obligarea companiilor de stat sa participe la licitatiile publice Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un memorandum care vizeaza obligarea companiilor de stat sa participe la licitatiile publice. 'Este un memorandum care duce la cresterea (...) competitivitatii…

- Guvernul a aprobat joi un memorandum care obliga companiile de stat sa participe la procedurile de achizitii publice, a anuntat Eugen Teodorovici. El a precizat ca a fost luata aceasta decizie dupa ce Ministerul de Finante a fost nevoit sa cumpere bilete de avion la preturi mult mai mari,…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un memorandum care vizeaza obligarea companiilor de stat sa participe la licitatiile publice. 'Este un memorandum care duce la cresterea (...) competitivitatii companiilor detinute majoritar sau integral de stat, prin intermediul procedurilor de achizitie publica',…

- Guvernul anunta infiintarea Comitetului interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul strategic cu SUA si a altor proiecte bilaterale Romania - SUA, sub coordonarea viceprim-ministrului Ana Birchall. Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES, Comitetul interministerial…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a lansat in dezbatere publica, saptamana trecuta, un proiect de lege privind reglementarea infiintarii si functionarii societatilor mutuale de asigurare. Acestea sunt persoane juridice civile ai caror asociati sunt deopotriva asigurati si asiguratori. O societate…

- Ministerul Finantelor Publice ar putea creste procentul de 2% din impozitul pe venitul persoanelor fizice destinat ONG-urile din sanatate la 3,5%, a declarat marti ministrul de resort, Eugen Teodorovici. "Ajutorarea acestor ONG-uri care au ca principal obiect de activitate sprijinirea celor cu nevoi…

- In fiecare an, in preajma zilei de 4 martie, romanii isi imagineaza cu frica ce s-ar intampla in cazul producerii unui cutremur puternic, asemanator celui din 1977 (7,2 grade pe scara Richter), care a luat peste 1.500 de vieti si a avariat zeci de mii de cladiri. Realitatea sumbra ne arata ca inca nu…

- Revolutia fiscala mai da un pas inapoi. Autoritatile revin asupra procedurii de depunere a Formularului 230 privind directionarea a 2% din impozitul pe venit catre o entitate nonprofit. Ministerul Finantelor Publice si ANAF anunta ca formularul poate fi depus, ca si in anii trecuti, si de catre entitatea…

- In plus fata de anul precedent incepand cu acest an alocarea plafonului total intre finantatorii participanti in Programul Prima casa se realizeaza si prin aplicarea criteriilor si procedurii de evaluare a activitatii desfasurate de finantatori in anul 2017.

- Conform informațiilor furnizate de ONU, Romania ocupa locul doi in lume, dupa Siria, in ceea ce privește emigrația. Astfel, din 2007 pana in 2017, Romania a fost parasita de aproximativ 17% din populație.

- Autoritatile vor iesi cu un proiect privind Declaratia 600 pana pe 15 aprilie, in acest moment avandu-se in vedere simplificarea sistemului de declarare si plata, a dat asigurari Oana Iacob, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice, in cadrul unui eveniment organizat de PwC Romania, potrivit…

- Autoritatile au in lucru in prezent un mecanism care are in vedere simplificarea sistemului de declarare si plata a contributiilor sociale, urmand ca pana pe 15 aprilie sa lanseze in dezbatere publica un proiect in acest sens, a declarat Oana Iacob, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice,…

- Autoritatile vor iesi cu un proiect privind Declaratia 600 Autoritatile vor iesi cu un proiect privind Declaratia 600 pâna pe 15 aprilie, în acest moment avându-se în vedere simplificarea sistemului de declarare si plata, anunta Oana Iacob, secretar de stat în…

- Autoritatile vor iesi cu un proiect privind Declaratia 600 pana pe 15 aprilie, in acest moment avandu-se in vedere simplificarea sistemului de declarare si plata, a dat asigurari Oana Iacob, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice, in cadrul unui eveniment organizat de PwC Romania. "Se afla…

- FSLI picheteaza Ministerul Muncii, pe 21 și 22 februarie. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunța, prin intermediul unui comunicat, ca va picheta Ministerul Muncii miercuri, 21 februarie, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, 22 februarie, intre orele 10.00 – 14.00. Decizia a fost luata…

- "Pentru populatie o sa implementam un program nou, Programul Tezaur. Este un instrument nou pentru populatie, care va fi distribuit prin unitatile trezoreriei de stat. Noi am anuntat in planul anual de finantare ca il vom lansa. Am anuntat si un volum indicativ de 4 miliarde lei pe care cautam sa-l…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie să facă…

- Autoritatile din Mexic au anuntat ca au salvat un pui de tigru sedat care fusese plasat intr-un container de plastic si expediat prin posta rapida, relateaza joi agentia de stiri UPI. Procurorul...

- Autoritatile locale din Targu Jiu si-au propus sa organizeze cununii la Poarta Sarutului, de Dragobete, in data de 24 februarie, daca vor exista solicitari. „Pe 14 si 15 februarie se pot depune documente pentru ca tinerele cupluri s...

- 148 de milioane de euro! La atat se ridica prejudiciul din dosarele de abuz in serviciu inchise anul trecut de procurorii DNA, ca urmare a deciziei CCR privind abuzul in serviciu. In toate cazurile s-a constatat ca autoritațile centrale sau autoritațile locale au pierdut bani prin incalcarea legislației…

- Peste 1.200 de agenti de securitate de la Pyeongchang au contractat un norovirus si au fost retrasi din dispozitiv, cu doar cateva zile inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna, au anuntat organizatorii, citati de lefigaro.fr. Dintre acestia, 41 de au resimtit duminica senzatii…

- Autoritatile chineze au anuntat, luni, introducerea unei liste suplimentare privind bunurile interzise la export catre Coreea de Nord, adaugand ca anumite componente ar putea fi utilizate pentru construirea unor arme de distrugere in masa, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. Pe 31 ianuarie, Guvernul a adoptat o ordonanta de ...

- „Plateste cat arunci” si „Raspunderea extinsa a producatorului” sunt cele doua noi instrumente ce ar urma sa fie incluse in legislatia nationala referitoare la regimul deseurilor, iar autoritatile publice locale vor fi obligate sa ofere cetateanului posibilitatea de a alege din cel putin doua variante…

- Vulcanul Fuego din Guatemala, cu o altitudine de 3.763 m, a erupt joi, aruncand in aer coloane de cenusa, a anuntat protectia civila care a declarat alerta vulcanica portocalie in regiune, informeaza AFP, potrivit Agerpres

- Prefectura Varsoviei a interzis 'din ratiuni de securitate' o manifestatie anuntata pentru miercuri dupa-amiaza de mediile nationaliste in fata Ambasadei Israelului, in plina disputa diplomatica asupra responsabilitatilor poloneze pe vremea Holocaustului, informeaza AFP. Aceasta disputa incarcata…

- Frumusetea locului ar putea fi exploatata, iar istoria ar putea atrage turisti. Tocmai de aceea, autoritatile locale incearca sa gaseasca investitori. Chiar daca doritorii pot achizitiona locuintele la pretul de 1 euro, acestia ar trebuie sa stie ca autoritatile ii obliga sa investeasca in renovarea…

- Autoritatile judiciare bulgare vor verifica originea banilor folositi pentru cumpararea automobilelor de lux, anunta parchetul luni in numele luptei impotriva spalarii de bani, potrivit Rador. Sunt de asemenea vizati de...

- Cetatenii bulgari care detin automobile de lux si proprietati imobiliare in valoare de peste 500.000 de leva (250.000 de euro) vor fi supusi unor verificari din ordinul procurorului general Sotir Tatarov, a anuntat luni Parchetul bulgar, transmit BTA si Novinite. Pana in prezent s-a stabilit…

- Potrivit presei internationale, in local a intrat un grup de barbati inarmati care a deschis focul asupra celor care particupau la o petrecere. Autoritatile au identificat sapte din cele 14 persoane decedate, intre acestea numarandu-se si doua minore. Dintre raniti, unii sunt in stare grava. Presa locala…

- Incidentul rutier a avut loc pe drumul care duce spre Hotelul Intercontinental din Davos. Un agent de politie dirija circulatia in asteptarea convoiului presedintelui Donald Trump. Politistul a incercat sa opreasca un vehicul alb marca BMW, neinscriptionat, dar soferul masinii a accelerat, lovindu-l…

- Un barbat cautat la nivel international de autoritatile romane, condamnat pentru talharie calificata urmata de moartea victimei, a fost depistat, in urma colaborarii dintre Politia Romana si autoritatile spaniole. Au fost demarate procedurile de aducere in tara a celui in cauza, pentru ispasirea pedepsei.…

- Populația din Beijing a scazut pentru prima data in ultimii 20 de ani, a informat miercuri presa de stat chineza. Aceasta scadere este rezultatul eforturilor depuse de catre administrația orașului de a scoate din Beijing numarul mare de migranți, scrie CNN. Populația din Beijing a scazut cu 0,1% in…

- Autoritatile de la Kiev au denuntat deja circa 35 de documente bilaterale ruso-ucrainene, urmand ca in perioada urmatoare sa fie denuntate alte opt, a declarat ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin, citat marti de agentia de presa Unian. ''Conform situatiei de la sfarsitul…

- Michael Willing, comisar adjunct al politiei din New South Wales, a confirmat ca femeia, cetatean australian, este o fosta angajata a guvernul federal, insa nu a precizat la ce departament a lucrat.Politia afirma ca femeia a transferat 30.000 de dolari australieni (24.000 de dolari americani)…

- Autoritatile filipineze au ridicat luni nivelul de alerta pentru vulcanul Mayon de la trei la patru, ceea ce inseamna ca o "eruptie periculoasa este iminenta", informeaza Xinhua. Potrivit Institutului filipinez de vulcanologie si seismologie (Phivolcs), in prezent activitatea vulcanului…

- Barbatul a fost prins de politie si a oferit mai multe detalii. Un detectiv a mers la fata locului, sub pretextul ca ancheteaza spargerea si a confirmat existenta aparaturii. Mai mult, a gasit numeroase carduri false. In casa respectiva locuiau doua persoane, Eric Jermaine Spivey (27 de ani) si Chenequa…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul pentru promulgarea Legii privind promovarea transportului ecologic, care prevede obligatia autoritatilor locale de a achizitiona mijloace de transport in comun cu motoare electrice in proportie de minimum 30% din necesarul achizitiilor viitoare.Actul…

- Județul Constanța a intrat sub avertizare cod portocaliu de vreme rea, motiv pentru care au fost instituite restricții rutiere, iar unele drumuri au fost chiar inchise. Autoritațile constanțene au decis restricționarea circulației autovehiculelor de peste 3,5 tone in intervalul orar 11,00-17,00 pe toate…

- Pe drumul Iasi Vaslui nu se mai poate circula. Din cauza depunerilor de zapada mai multe tiruri au ramas blocate. Autoritatile au dispus ca drumul sa fie inchis. De asemenea, ambulantele ajung greu la solicitari.

- Autoritatile din Statele Unite au retinut un fost agent al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), acuzat de detinere ilegala de informatii clasificate care afecteaza securitatea nationala a tarii. ...

- Vulcanul Mayon in estul Filipinelor, care a devenit activ la sfarsitul saptamanii trecute, a inceput sa verse rauri de lava si ameninta cu o eruptie exploziva, in timpul ce numarul persoanelor evacuate a depasit 15.000, relateaza marti EFE. Magma a inceput sa curga de luni noapte iar marti…

- Guvernul turc a dezvaluit, luni, ruta noului canal navigabil care ar urma sa faca legatura intre Marea Neagra si Marea Marmara paralel cu stramtoarea Bosfor, un proiect ambitios cu o lungime de 45 de kilometri care ar urma sa rivalizeze cu alte proiecte similare precum canalul Panama sau canalul Suez,…

- Politia vine cu explicatii dupa ce a deschis doua dosare penale, de instigare publica pe retelele sociale. Mai mult, si cei audiati fac marturii. Autoritatile nu vizeaza anumite persoane, iar cei chemati la audieri au calitate de martori.Vezi și: Meniu de președinte: Care este mancarea preferata…

- Peste 20.000 de persoane au participat la proteste, care au fost in mare parte pasnice. Politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un grup de manifestanti care au incercat sa treaca de un baraj instalat in jurul cladirii Parlamentului.Demonstrantii au afisat pancarte cu mesajele…

- Secția de Pompieri Barzava are in compunere doua garzi de intervenție: Garda nr. 1 de Intervenție Barzava și Garda nr. 2 de Intervenție Birchiș. In timp ce Garda nr. 1 de Intervenție Barzava iși executa misiunile intr-un raion cu o suprafața de 735,7 kmp care cuprinde un oraș, patru comune și 20 de…