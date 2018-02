Certificate Tezaur: Cum va fi modernizată emisiunea de obligaţiuni pentru populaţie "Pentru populatie o sa implementam un program nou, Programul Tezaur. Este un instrument nou pentru populatie, care va fi distribuit prin unitatile trezoreriei de stat. Noi am anuntat in planul anual de finantare ca il vom lansa. Am anuntat si un volum indicativ de 4 miliarde lei pe care cautam sa-l luam. Acesta este un instrument cumva modernizat de care lumea intreba nostalgic si pe care noi il emiteam undeva inainte de 2005. Atunci se emitea prin trezorerii, dar era in forma materializata, adica omul pleca cu un certificat si aceea era dovada faptului ca el a subscris si acela era inscrisul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa lanseze, in martie, o emisiune de certificate Tezaur dedicata populatiei, la pretul de un leu/instrument, au declarat, pentru AGERPRES, surse din institutie, precizand ca certificatele "nu vor fi in forma materializata". "Pentru populatie o sa implementam…

- Inca de la inceputul anilor 2000, imperiul imobiliar al familiei Dragnea a inceput sa prinda contur si, prin intermediul diverselor companii controlate de Liviu Dragnea, si mai nou de fiul acestuia, Stefan Valentin Dragnea, au fost achizitionate proprietati impresionante la preturi derizorii. Fiul lui…

- Asa va arata cresa din cartierul Astra Consiliul Local Brasov va decide astazi construirea a doua noi crese in municipiul Brasov: una in cartierul Astra, iar cealalta in Coresi Tractorul. Astfel, consilierii locali vor aproba indicatorii tehnico-economici aferenți construirii unei creșe pe strada Apolo,…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat joi 386 milioane lei printr-o emisiune de obligatiuni, suma depasind targetul initial, de 300 milioane lei. Emisiunea are scadenta la 6 ani si o dobanda de 4,53% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii…

- Chiar daca initial lucrarile de renovare trebuiau sa inceapa in luna mai, din cauza complicatiilor de ordin administrativ, doar in iunie 2017 au putut fi reluate activitatile de renovare a cladirii. Banii sunt asigurati si de aceasta data din fonduri europene. „Valoarea totala a proiectului…

- • GAURA in BUGET de 15 miliarde de lei, la o singura primarie Majoritatea primariilor din județ au probleme mari cu bugetele locale inca de la inceputul anului. Abia le ajung banii sa achite salariile angajaților. La Prigoria, cu banii colectați din taxele și impozitele locale se…

- La Cioresti va fi creat un Centru comunitar polifuncțional, care va presta servicii de cantina-cattering si spalatorie sociala, a anunțat, saptamana trecuta, printr-un comunicat de presa, Proiectul Migratie si dezvoltare locala. Per total, vor fi realizate proiecte inedite in noua localitați din Republica…

- Mare atentie la sumele de bani pe care le rulati prin conturi sau le jucati la cazinouri si pariuri. Toate bancile si firmele de jocuri de noroc sunt obligate de o directiva europeana sa verifice si sa raporteze tranzactiile mai mari de 10.000 de euro. Dacă operaţiunea pare suspectă,…

- Este cu neputința sa mai existe vreun concetațean cât de cât bine intenționat și care sa nu constate astazi caracterul politic al unora dintre cele mai importante operații DNA. Mega escrocheria Microsoft a debutat politic sub aspectul anchetelor penale și s-a stins lamentabil, tot politic.…

- Potrivit unui proiect normativ lansat in dezbatere de Ministerului Mediului la acest moment, pe langa prețul produsului pe care-l cumparam am putea plati și un preț pe ambalajul respectivului produs in valoare de 2 lei. Cei 2 lei pe ambalaj se vor putea recupera daca-l ducem inapoi la magazin. Practic,…

- Potrivit unui proiect normativ in dezbatere la acest moment, romanii vor plati pe langa prețul produsului pe care-l cumparam și un preț pe ambalajul respectivului produs in valoare de 2 lei. Cei 2 lei pe ambalaj se vor putea recupera daca-l ducem inapoi la magazin. Practic, vom achita o garanție de…

- Cosul de cumparaturi al romanilor s-ar putea scumpi considerabil, daca Guvernul Dancila va da o Ordonanta de Urgenta prin care sa platim cate 2 lei pentru ambalajul reutilizabil al fiecarui produs cumparat. Ministerul Mediului a lansat in dezbatere publica proiectul de OUG care prevede plata…

- Am auzit ca s-au modificat procedurile pentru restituirea taxelor auto. Puteți sa ne spuneți pana cand mai pot fi depuse cererile de restituire și cand se vor putea ridica banii? (Paul Colțescu, Ilfov) RASPUNS: Ce indreptațiți pot sa depuna cererile pentru restituirea fostelor taxe auto, pana cel mai…

- Directorul Antenei 3, Mihai Gadea, este la un pas sa aiba toate conturile blocate. Motivul? Inspectorii ANAF vor sa recupereze peste 600.000 de lei, bani pe care acesta i-ar fi imprumutat de la Dan Voiculescu, condamnat in dosarul ICA.Citeste si: Singura romanca invingatoare la Roland Garros,…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu a reusit sa se imprumute de la banci vineri, suplimentar la licitatia de joi, cand a atras 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 33 de luni, la un randament mediu de 3,4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii suplimentare…

- Depozitarul Central va distribui, incepand de joi, dobanzile aferente cuponului nr. 4 pentru obligatiunile emise de Vrancart, se arata intr-un comunicat remis marti AGERPRES. "Depozitarul Central informeaza investitorii ca, incepand cu data de 25 ianuarie 2018, distribuie sumele de bani…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu a reusit sa se împrumute de la banci vineri, suplimentar la licitatia de joi, când a atras 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 65 de luni, la un randament mediu de 4% pe an. Valoarea nominala a…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 65 de luni, la un randament mediu de 4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, insa bancile au suprasubscris oferta, pana la 534…

- Banii tinuti la banca aduc mai multa paguba decat castig, mai ales daca sumele sunt mici. Dobanzile la depozite au scazut continuu in ultimii ani, in vreme ce costurile au crescut. Comisioanale băncii ″mușcă″ şi ele din câştig, la fel şi impozitul luat…

- Avand in vedere prevederile art. 2, alin. 1 din Legea nr. 238 2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Nationale, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale a alocat suma de 250.000 lei pentru sprijinirea derularii proiectelor si actiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Nationale,…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 500 de milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an. Valoarea nominala a emisiunii…

- Primarul General Gabriela Firea a declarat ca administrația pregatește proiecte in valoare de 200 de milioane de euro pentru fluidizarea traficului din Capitala. Banii ar urma sa vina de la Uniunea Europeana iar sumele vor acoperi achiziția de noi tramvaie dar și proiecte de reabilitare și modernizare.…

- Programul „Prima chirie” a fost lansat cu mare tam-tam, in urma cu exact un an, cand se spera ca va avea un succes cel putin egal cu cel privind „Prima casa”. In esenta, era vorba despre acordarea de catre stat a unei sume de maximum 900 de lei tinerilor care se angajeaza intr-o localitate aflata la…

- Vesti bune, anul are. Desi, schimbarile pe care le-a adus 2018 ii ingrijoreaza pe majoritatea cetatenilor galateni care vor trebui sa scoata, incepand de luna aceasta, mai multi bani din buzunare pentru platile facturilor, la gaze, pentru energia electrica, pentru taxe si impozite si pentru alte utilitati,…

- Primarul Cristian Stan a semnat contractul de finantare aferent construirii unor statii de reincarcare pentru vehicule electrice in Targoviste. Valoarea finantarii este de 630.000 lei si vizeaza construirea a 4 statii de reincarcare pentru vehicule electrice.

- Gazele livrate pentru populație se scumpesc cu 5,6% începând de miercuri, 10 ianuarie, au estimat furnizorii de utilitați din energie, dupa ce Autoritatea Naționala de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunțat un impact pe factura finala de 4,8 lei pentru un consum mediu de…

- Conpet a semnat un contract de peste 23,3 milioane lei cu OMV Petrom pentru prestarea serviciilor de transport titei, gazolina si condensat de la punctele de primire la punctele de predare, se arata intr-un anunt publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Practic este vorba…

- In 2010, in presa generalista incepea sa se scrie despre o afacere inedita dezvoltata in Ținutul Secuiesc, și anume o fabrica de sarmale. Prima din Romania. Dupa șapte ani, fabrica funcționeaza inca, iar Laszlo Bajko, inițiatorul acestui proiect, ne-a vorbit despre dimensiunea actuala a acestei activitați.…

- Acționarii Tel Drum sunt Petre Pitiș, cu 54%, Dobrescu Liviu Lucian, cu 44% și inca trei persoane, care dețin cate 0,665%: Neda Florea, Panaitov Marilena și Costache Mirela, scrie hotnews.ro. Totodata, datele de la Registrul Comerțului arata ca Mircea Vișan este imputernicit sa semneze in numele și…

- ROBOR la 3 luni - indicele in functie de care se calculeaza dobanzile celor mai multe credite in lei - a scazut la nivelul de 2,10%, cel mai mic din ultima luna, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) la 3 luni este indicatorul principal…

- Banii alocati de Guvern pentru Prima Casa 2018 sunt mai putini fata de cei de pana acum insa siminuarea plafonului de garanții acordate este compensata de micșorarea marjei maxime de dobanda acceptate. Guvernul va aloca anul viitor 2 miliarde lei pentru garanții acordate in programul Prima Casa, informeaza…

- Dornici sa atraga cat mai mulți abonați, furnizorii de energie și gaze se bat in promoții de iarna pentru a-și fura clienții unii altora in timp ce consumatorii casnici platesc facturi din ce in ce mai mari. ENGIE ofera reduceri de 50% la electrocasnice Philips Astfel, ENGIE – care alimenteaza jumatate…

- Ministerul Finanțelor Publice anunța lansarea, in 2018, a programului „Tezaur”, de emisiuni de titluri de stat destinate populației, valoarea unui titlu urmand sa fie de 1 leu. Potrivit ministerului, veniturile obţinute din deţinerea titlurilor emise de statul român, prin…

- Finantele lanseaza programul "Tezaur". Care este valoarea titlurilor de stat si de unde se pot cumpara Ministerul Finantelor Publice (MFP) anunta, intr-un comunicat transmis luni, ca a fost aprobata emiterea titlurilor de stat destinate populatiei prin intermediul unitatilor operative ale Trezoreriei…

- A fost aprobata emiterea titlurilor de stat destinate populației prin intermediul unitaților operative ale Trezoreriei Statului, in cadrul Programului Tezaur, care va demara in 2018, anunta intr-un comunicat Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Potrivit sursei citate, masura ofera investitorilor informații…

- In acest sens, un Ordin al Ministrului Finantelor Publice a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 974 din 7.12.2017.„Masura mai sus mentionata ofera investitorilor informatii privind caracteristicile de baza ale titlurilor de stat, etapele si procedura ce trebuie parcurse in vederea subscrierii…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) anunta, intr-un comunicat transmis luni, ca a fost aprobata emiterea titlurilor de stat destinate populatiei prin intermediul unitatilor operative ale Trezoreriei Statului, in cadrul Programului Tezaur, care va demara in anul 2018.

- Programul Tezaur, prin care Finantele vor emite titluri de stat pentru populatie cu o valoare de un leu, va demara in anul 2018, ca urmare a finalizarii cadrului procedural si operational, anunta Ministerul Finantelor Publice.

- Dobanzile la credite pentru populație ar putea fi limitate la cel mult 50% peste dobanda cheie a BNR, in prezent de 1,75%, prin modificarea ordonanței privind dobanda legala remuneratorie și penalizatoare pentru obligații banești precum și pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul…

- Ministrul Liviu Pop vine cu vești bune pentru profesori, la sfarșit de an. Șeful de la Educație da asigurari ca saptamana viitoare vor fi alocați banii de la Guvern in teritoriu pentru plata sumelor obținute de cadrele didactice in instanța. Pop spune ca in unele județe banii aferenți acestor sentințe…

- Dobanzile la credite pentru populație ar putea fi limitate la cel mult 50% peste dobanda cheie a BNR, in prezent de 1,75%, prin modificarea ordonanței privind dobanda legala remuneratorie și penalizatoare pentru obligații banești precum și pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul…

- Recent, in presa s-a scris despre faptul ca Guvernul a anunțat o licitație publica pentru achiziționarea a opt vaze decorative din granit pentru scarile de la intrarile din Casa Guvernului. Pavel Filip a anunțat astazi ca aceste vaze nu vor mai fi procurate. "Banii publici trebuie sa fie cheltuiți cu…

- Banii au fost alocați pentru „acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat si neacceptate in pret/tarif, inregistrate de SC CET Hidrocarburi SA Arad”, dupa cum se arata in proiectul…

- Euroconstruct Trading 98 a inaintat o plangere penala, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva BRD, pe care o acuza de delapidare si care i-ar fi adus prejudicii de 3,2 milioane de lei, potrivit documentului intrat in posesia ECONOMICA.NET. Cum s-a ajuns aici…

- Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, a scazut la 2,30%, de la 2,31%, cat a fost cotat pe 27 noiembrie. Indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta rata dobanzii platita la creditele in lei atrase de catre bancile comerciale de la alte banci comerciale…

- Proiectul implementat de municipalitate cu fonduri europene a fost extins in mai multe intersecții. SDM a avut grija sa instaleze fibra optica prin oraș, pentru ca sistemul sa funcționeze așa cum trebuie. Angajații SDM ar fi fost instruiți și au atestarile necesare pentru a se ocupa de intreținerea…

- Societatea care a plecat cu banii Direcției Regionale de Drumuri și Poduri a intrat in faliment la scurt timp dupa ce a incasat sumele respective Drumul național proaspat „reparat” era in continuare plin de gropi, de parca fusese bombardat Neregulile grave la direcția regionala a Companiei Naționale…

- Curtii de Conturi la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui se afla intr-un colaps financiar fara precendent, cei peste 2.500 de angajati neincasandu-si salariile de doua luni. Pentru situatia financiara critica au fost invocate subfinantarea, dar si majorarile…

- Rate tot mai mari la creditele in lei. ROBOR a atins un nou maxim Potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut vineri pana la nivelul de 2,18% , cel mai mare…