- Piata constructiilor a scazut, in 2017, pana la un minim istoric al ultimilor 10 ani, ajungand la 8,96 miliarde de euro, un declin de 7,05% fata de anul anterior, cand valoarea pietei s-a ridicat la 9,64 miliarde de euro, potrivit datelor Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO), citate…

- Romania primește un duș rece din partea Comisiei Europene, care, intr-un raport privind situația economica și sociala din țarile membre remarca faptul ca Romania risca o aterizare forțata a economiei, in ciuda creșterii puternice din ultimul an.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat in dosarul in care a fost acuzat de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite pentru ca i-ar fi cerut omului de afaceri Tiberiu Urdareanu 50.000 de euro pentru finantarea campaniei sale electorale pentru Primaria Capitalei. Decizia…

- Individualizarea consumurilor de energie pentru incalzire si apa calda la nivelul fiecarui apartament reprezinta o masura elementara de eficienta energetica, informeaza Liga Asociațiilor de Proprietari Habitat și Asociația Romana pentru Locuințe Casa Plus. In imobilele de tip condominiu racordate la…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si sotia sa au fost audiati vineri dimineata de politie, într-un dosar de coruptie, în care este implicata cea mai mare companie de telecomunicatii din tara, Bezeq.

- Aceasta operatiuni a avut loc "evident in legatura cu acest caz (al asasinarii lui Jan Kuciak) si cu persoane numite in mai multe randuri de presa, inclusiv in ultimul articol al lui Jan Kuciak. Da, putem numi asta pista italiana", a declatrat seful politiei Tibor Gaspar. "Piese in vederea condamnarii…

- ANAF trebuie sa recupereze prejudiciile produse in dosarele de coruptie, dar privarea de libertate a celor cercetati nu este o solutie. “Credeti ca un om care merge la puscarie mai da vreun ban?”, a spus Teodorovici.

- Parchetul din Coreea de Sud a cerut marti condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte Park Geun-hye, destituita in urma unui vast scandal de coruptie, care a scos la iveala legaturi nesanatoase intre lumea afacerilor si politica, scrie AFP, citata de News.ro . Destituirea lui Park, in…

- Mii de romani au iesit in strada pentru a-si demonstra solidaritatea fata de procurorul sef al DNA-ului, care se confrunta cu cererea de demitere din functie, dupa ce a contribuit la condamnarea penala a zeci de politicieni acuzati de coruptie, scrie publicatia americana Bloomberg. Peste…

- In raportul realizat de Transparency International, in privinta perceptiei gradului de coruptie pentru acest an in Uniunea Europeana, Romania sta pe loc, cu acelasi punctaj de 48 de puncte obtinut si in 2016, adica locul 59 la nivel mondial si 25 in cadrul UE. Totusi, este considerata printre cele…

- 10 responsabili politici sunt suspectati ca au primit mita din partea gigantului farmaceutic Novartis. Parlamentul grec a aprobat o Comisie de ancheta, iar compania elvetiana a anuntat ca va coopera cu autoritatile si ca declanseaza si propria investigatie. Raportul procurorilor are 2500 de pagini.

- Bancile critica plafonarea dobanzilor la credite: Trimite clientii IFN-urilor in bratele camatarilor sau in cel mai fericit caz la case de amanet Proiectul de lege privind plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) la creditele acordate populatiei (ipotecare si de consum) a luat prin surprindere bancile,…

- Cateva persoane protesteaza, miercuri, in fata Palatului Cotroceni, cerand revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Oamenii sunt nemultumiti si de faptul ca presedintele Iohannis ar fi “avocatul” sefei DNA si i-ar da “girul”.

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga a fost suspendata din functie de CSM, dupa ce a fost trimis in judecata pentru favorizarea faptuitorului și fals intelectual. Recent, fostul procuror anticorupție a lansat grave acuzații la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Mihaiela Moraru Iorga susține ca a fost…

- Acum circa 13 luni, la 22 ianuarie 2017, intr-o zi de duminica, domnul presedinte Klaus Iohannis iși lua pe el canadiana roșie si iesea in Piata Universitatii, in mijlocul a zeci de mii de romani care doreau sa apere statul de drept. „Am venit aici (…) ca sa-mi arat indignarea ca o gașca de oameni…

- Dorin Chirtoaca trebuia sa demisioneze demult, e un gest firesc pe care trebuia sa îl faca. Astfel a comentat purtatorul de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova, Vitalie Gamurari, anunțul facut astazi de catre Chirtoaca. ”E o persoana discreditata atât…

- Președintele Africii de Sud, Jacob Zuma, și-a depus demisia dupa ce partidul din care face parte a anunțat ca va vota alaturi de opoziție pentru demiterea sa. Zuma și familia acestuia sunt acuzați de corupție și deturnarea fondurilor publice. Jacob Zuma și-a dat demisia din funcția de președinte al…

- Politia israeliana a recomandat, marti seara, autoritatilor judiciare, dupa mai mult de un an de investigatii, inculparea pentru acte de coruptie a premierului Benjamin Netanyahu, informeaza cotidianul Haaretz si site-ul Ynetnews.com.

- Un tribunal federal din Baltimore, statul american Maryland, i-a gasit vinovati pe doi politisti de jafuri si extorcare prin forta, intr-unul din cele mai rasunatoare procese privind coruptia din...

- Premierul Viorica Vasilica Dancila a anuntat luni ca nu il va demite pe consilierul de stat Darius Valcov din Guvern, in ciuda condamnarii penale suferite de acesta saptamana trecuta, fostul ministru de finante fiind judecat &...

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: MAZILU LUMINIȚA – CECILIA, avocat in cadrul Baroului București, pentru savarșirea infracțiunilor…

- Doua cazuri de comiterea actelor de coruptie au fost investigate de procurori, urmarirea penala in privinta lor a fost finalizata, iar dosarele deja se afla pe masa magistratilor pentru examinare, scrie today.md

- „In perioada 2013 – 2017, taxa clawback a fost in continua crestere, si prin plata acesteia, industria producatoare de medicamente a acoperit tratamente ale pacientilor romani de peste 7 miliarde de lei, mai mult decat bugetul alocat medicamentelor intr-un an", se arata intr-un comunicat remis, miercuri,…

- O instanta de apel din Coreea de Sud a confirmat, luni, vinovatia mostenitorului imperiului Samsung judecat pentru coruptie, insa i-a schimbat pedeapsa in inchisoare cu suspendare si a dispus sa fie eliberat imediat. Cel mai probabil va fi depus apel impotriva deciziei, care nu e definitiva.…

- Un proces care se anunta de durata s-ar putea incheia mai devreme decat ne asteptam. Judecatorul dosarului in care, in primavara lui 2016, au fost trimisi in judecata fostul primar al orasului Nehoiu, la pachet cu actualul primar si o sumedenie de functionari din Primaria localitatii, pentru infractiuni…

- La data de 26.01.2018, in baza acordului de recunoastere a vinovatiei incheiat cu procurorul de caz, admis de catre Tribunalul Tulcea, inculpatul J.A., agent de politie, a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani si 10 luni inchisoare cu aplicarea disp. art. 91 din C.pen. privind suspendarea executarii…

- Publicația franceza "Le Figaro" a scris ca "in ciuda avertismentelor de la Bruxelles, Liviu Dragnea, liderul PSD urmarit de justitie pentru coruptie, isi continua cruciada impotriva judecatorilor"."Executivul condus de Viorica Dancila, prima femeie premier in Romania, nu poate pune capat instabilitatii…

- Intersectia strazilor Constructorilor cu Aleea Plopilor ramane un loc periculos pentru șoferii care tranziteaza Turda. Deși in luna mai 2017, in acea intersecție a avut loc un incident rutier foarte

- Fostul presedinte al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, cunoscut ca Lula, a fost condamnat, miercuri, de catre Curtea de Apel din Porto Alegre, Brazilia, pentru coruptie, relateaza Reuters. Doi dintre cei trei judecatori au mentinut, astfel, condamnarea la inchisoare pentru mita, decisa de o instanta…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan ii solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, sa nu promoveze un guvern "incompetent, corupt sau coruptibil". "Solicit, in ultimul ceas, presedintelui PSD Liviu Dragnea sa nu amaneteze viitorul Romaniei cu un guvern "incompetent, corupt sau coruptibil"!…

- In documentatia depusa la Primarie se mentiona ca terenul pe care avea sa fie construit fast-foodul ar fi avut o suprafata de 36 de metri patrati, aspect fals, spun anchetatorii. „In perioada 16.07.2012 - 11.02.2013, inculpatul Pantazi Dumitru, in calitate de Primar al Municipiului Pascani, impreuna…

- Reprezentantii industriei petroliere sunt ingrijorati Statie de alimentare Petrom. Foto: jurnaluldeilfov.ro. Reprezentantii industriei petroliere sunt îngrijorati de faptul ca unii politicieni considera ca redeventele percepute pentru gazul românesc nu sunt platite la un nivel…

- Zeci de printi din Arabia Saudita, dar si inalti functionari sau chiar fosti ministri arestati anul trecut pentru coruptie ar fi fost mutati de la hotelul Ritz Carlton, in care fusesera obligati sa stea, intr-un centru de detentie aflat la sud de Riad.

- Programul de finantare nerambursabila pentru mici afaceri Start-Up Nation, editia 2017, continua cu certificarea cheltuileilor si efectuarea platilor, in anul 2018, dupa cum da statul asigurari, in timp ce destui antreprenori care s-au calificat la finantare, precum si consultanti se plang de procesul…

- Ofierii Direciei Generale Anticorupie (D.G.A.) &ndash Serviciul Judeean Anticorupie (S.J.A.) Brila au finalizat cercetrile iar procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe lâng Tribunalul Brila a dispus trimiterea în judecat a unui medic specialist la un spital din Brila pentru sv&acir...

- Carmen Kayser a facut cariera in presa scrisa din Romania intre 1998 si 2004, iar in urma cu aproape 14 ani s-a mutat in Germania. Din 2007 lucreaza, ca jurnalist sportiv, la cotidianul tabloid Bild, ziarul care inregistreaza cele mai bune vanzari in Germania, cu un tiraj in medie de 2 milioane de exemplare.

- Trei din patru farmacii de pe pe piata locala au sanse ridicate ca la un moment dat sa intre in incapacitate de plata a angajatiilor sau a furnizorilor, din totalul unitatilor aproape jumatate avand o viteza de plata a datoriilor curente mai mare de 120 de zile, iar viteza medie de plata se apropie…

- Hotelul Teleferic a gazduit in acest sezon multe vip-uri locale dar nu numai. Pe langa diferiti oameni de afaceri clienti ai casei, vedete, politicieni, functionari publici, cum ar fi presedintele Consiliului Judetean Valcea (o masa tare interesanta), un grup care a atras atentia civililor din superbul…

- Instantele din Romania au continuat in anul 2017 sa aplice condamnari la ani grei de inchisoare pentru fapte de coruptie sau fraude economice, insa sunt tot mai putine dosare cu "nume grele" care ajung in fata judecatorilor. Lista celor trimisi dupa gratii cuprinde fosti ministri, parlamentari,…

- Presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, nu sustine proiectul parlamentarilor social-democrati privind stabilirea unui prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu. Horia Nasra a declarat, miercuri, ca modificarile propuse lipsesc de substanta infractiunile de coruptie prevazute de Codul Penal.…

- Horia Nasra a declarat, miercuri, corespondentului Mediafax ca modificarile propuse lipsesc de substanta infractiunile de coruptie prevazute de Codul Penal. ”Nu sustin acest proiect de lege. Modificarile propuse lipsesc de substanta infractiunile de coruptie prevazute de Codul Penal. In ceea ce priveste…

- Fumatul este povara la care se inhama tot mai multi oameni in cautarea unui respiro efemer. Unii dintre ei au fost atat de afectati de acest viciu, incat au colapsat definitiv. In fapt, aceasta epidemie nociva se claseaza pe locul secund intr-un top al cauzelor generatoare de moarte, la mica distanta…

- Administratorul firmei Romstrade, Nelu Iordache, a fost condamnat, vineri, la sase ani și trei luni de inchisoare cu executare, pentru deturnarea fondurilor alocate pentru primul tronson din autostrada Nadlac – Arad. Decizia de vineri a Tribunalului Buurești nu este definitiva și poate fi atacata cu…

- Mai multi deputati PSD au initiat un proiect de lege prin care se propune ca faptele de coruptie in urma carora se obtin foloase necuvenite pentru pentru altii sa nu mai fie incriminate. Initiativa legislativa propune modificarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor…

- Cateva mii de persoane marsuluiesc in mai multe orase din tara, protestand fata de modificarea legilor justitiei. La Cluj-Napoca sunt peste cinci mii de oameni in strada care scandeaza ”Justitie, nu coruptie” si ”Dragostea de tara, in strada se masoara”.Numarul celor care protesteaza la Cluj-Napoca…

- Un nou proiect controversat in Parlament. Mai mulți parlamentari PSD propun ca faptele de corupție sa fie incriminate doar daca sunt facute ”pentru sine”, nu și ”pentru altul”, și vor modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie și in privința ”foloaselor”…

- Aproximativ 15.700 de medici romani lucreaza in strainatate, conform un studiu realizat de Asociatia Romana pentru Promovarea Sanatatii (ARPS). “In sistemul medical, conform estimarilor autorilor, aproximativ 15.700 de medici romani isi practica in prezent meseria in strainatate, cu precadere in state…

- Mihai Tudose a facut un cadou de 35 de milioane de euro pe an unor producatori de medicamnte, respectiv celor care produc și aduc in Romania medicamentele derivate din sange uman sau plasma umana, adica imunoglobuline. Ieri, printr-o Ordonanța de Urgența a fost suspendata taxa de clawback pentru aceștia.…

- Procesul judiciar, intr-un scandal de coruptie de 9,6 milioane de euro, in care au fost implicati fostul ministru de Finante austriac Karl-Heinz Grasser si alti 14 acuzati, a inceput marti, la Viena.