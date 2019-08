Cerșetorii din orașul suedez, Eskilstuna, nevoiți să obțină autorizație pentru a cerși Conform deciziei autoritatilor locale, cei care incepand de luna aceasta doresc sa cerseasca pe strazile orasului Eskilstuna trebuie sa solicite pe internet sau la o sectie de politie o autorizatie care costa 250 de coroane suedeze (23,3 euro) si este valabila trei luni. Cersitul fara aceasta autorizatie in zonele din Eskilstuna mentionate in respectiva decizie - centrul orasul, zonele comerciale si in exteriorul arenelor sportive, printre altele - va fi sanctionat prin amenzi. Hotararea a fost adoptata in luna mai de consiliul municipal, alcatuit din social-democrati, liberali si conservatori,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

