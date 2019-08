Stiri pe aceeasi tema

- Turismul mondial creste intr-un ritm accelerat ajungand sa contribuie cu peste 8 trilioane de dolari la economia globala in fiecare an. Pentru industrie, aceste date sunt mai mult decat imbucuratoare, insa pentru orasele care stabilesc in fiecare an...

- Politia de Frontiera a fost notificata de catre omologii bulgari in legatura cu introducerea unor masuri pentru limitarea raspandirii Pestei Porcine Africane (PPA) in regiunile de la granita cu Romania, in context fiind interzise importurile de materii prime si produse procesate din carne de porc, a…

- Centrul Local de Combatere a Bolilor Teleorman- ULD, intrunit in ședința extraordinara la convocarea prefectului, a aprobat Planul de masuri pentru combaterea Focarului de Pesta Porcina Africana din orașul Zimnicea, județul Teleorman, prin ucidere preventiva. Prefectul județului Teleorman va emite un…

- Zgomotul si poluarea aerului afecteaza cel mai mult sanatatea oamenilor din marile orașe. Reducerea poluarii fonice a devenit obligatorie la nivel european, iar Romania trebuie sa realizeze pana in 2020 o harta a zgomotelor. Iar apoi sa ia masuri pentru a reface confortul fonic.

- Temperaturile caniculare și seceta cu care se confrunta Franța in ultimele saptamani impun masuri drastice. Autoritatile au stabilit limite pentru consumul de apa in mai multe departamente din centrul și sudul țarii.

- O noua boala șocanta face ravagii in lume. Spitalele au instaurat masuri suplimentare de protecție, mai ales ca maladia este necunoscuta. Autoritatile boliviene au instituit masuri sanitare si au facut apel la medici din alte tari pentru a identifica o boala necunoscuta care a provocat moartea unei…

- Autoritatile au avertizat ca temperaturile ar putea depasi 40 de grade Celsius si ajunge pana la 45 de grade in unele parti ale continentului pana sambata. Totul este cauzat de un curent de aer cald din Sahara, care a fost adus inspre nord de o furtuna deasupra Oceanului Atlantic.

- Invazia țanțarilor i-a copleșit pe locuitorii din Capitala și din alte orașe. Autoritațile nu par sa aiba sorți de izbanda in razboiul contra insectelor care, prin ințepaturi, pot transmite boli grave.