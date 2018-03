Stiri pe aceeasi tema

- Romanii sunt dați exemplu negativ in presa din Canada, dupa ce mai multe femei cu cetațenie romana au fost prinse la cerșit in orașul Toronto in timp ce se dadeau refugiate, purtand hijaburi. Reporterii Citynews au vazut pe strada mai multe femei care cerșeau și le-au luat la intrebari pentru a afla…

- Doamna Ministru Sorina Pintea, Va respect, la modul generic, ca om. Și ca manager de spital, calitate in care v-am cunoscut la Baia Mare acum ceva timp, cand am facut parte dintr-o comisie de concurs organizat in spitalul pe care il conduceați. V-am acordat inca de la numirea in funcția de Ministru…

- Ambitia, tenacitatea si perseverenta sunt atributele care au ajutat-o pe Raluca Ada Popa, o tanara sibianca, sa fie recunoscuta la nivel mondial ca fiind un geniu al informaticii. Raluca Ada Popa e o tanara pe care, daca ai vedea-o pe strada, ai spune despre ea ca e frumoasa. Dar daca o auzi…

- Un vehicul autonom apartinand Uber a fost implicat intr-un accident care s-a soldat cu moartea unui pieton, in Statele Unite, a anuntat compania, care a decis ulterior sa-si suspende programul de circulatie a masinilor fara sofer, relateaza AFP conform News.ro . Accidentul a avut loc luni, in orasul…

- Pentru femei, exercitiile fizice realizate in perioada varstei mijlocii nu reprezinta doar o modalitate pentru cresterea ritmului cardiac, acestea ofera beneficii si asupra creierului , sugereaza rezultatele unui nou studiu.

- Numarul de acrobație care l-a dat peste cap pe Florin Calinescu. Juratul de la “Romanii au talent” nu s-a putut abține și i-a facut numeroase complimente Loredanei, care locuiește in Singapore. Loredana l-a zapacit total pe Florin Calinescu, dupa ce a executat un numar de acrobație impecabil. “Cand…

- Lauren Southern este o jurnalista și activista de extrema-dreapta din Canada, careia i-a fost interzisa intrarea in Marea Britanie pe motiv ca „prezența ei nu ar favoriza binele public”. Southern a postat pe Twitter un mesaj in care afirma ca i-a fost interzis accesul in Marea Britanie…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o hotarare privind rechemarea consulului general la Toronto (Canada), Mugurel Ioan Stanescu, la solicitarea acestuia. Conform proiectului de HG, publicat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, Mugurel Ioan Stanescu este rechemat din calitatea de consul…

- Dupa ce a sustinut un show “Epic” in orase precum Craiova, Cluj si Timisoara, 3 Sud Est a continuat seria de concerte peste ocean. Laurentiu Duta, Viorel Sipos si Mihai Budeanu au fost invitati sa impartaseasca emotia celui mai recent material discografic in Las Vegas, Los Angeles, Sacramento, Montreal,…

- Un serial coreean, filme si noi sezoane ale emisiunilor de divertisment „Duelul pianelor“, „Femei de 10, barbati de 10“ si „Se zice ca...“ se numara printre programele din grila de primavara a postului TVR 2.

- Palatul National "Nicolae Sulac" a gazduit un nou concert in cadrul Festivalului "Martisor 2018". Spectacolul muzical a avut loc aseara, iar atmosfera a fost incinsa de artistii Alex Calancea Band, Guz, Cristofor Aldea-Teodorovici și Natalia Barbu.

- Sunt in plin divort, dar au devenit cei mai buni prieteni! Ilie Nastase i se confeseaza Brigittei Sfat ori de cate ori are o problema, chiar si atunci cand este vorba de noi femei in viata lui sau despre dezamagirile pe care le traieste.

- Bandai Namco Games și Twitch au confirmat Tekken 7 World Tour 2018 care va debuta in Atlanta, in Statele Unite, din 16 martie ca parte a Final Round. Turneul va avea loc in Statele Unite in orașele California, Texas, Illinois, Florida, Pennsylvania, plus Toronto, Canada apoi va trece prin…

- Frontiera intre Canada si SUA nu reprezinta un exemplu pentru rezolvarea problemei privind viitoarea frontiera intre Irlanda si regiunea britanica Irlanda de Nord, in urma retragerii Marii Britanii din UE, a declarat, luni, premierul irlandez Leo Varadkar, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 62, potrivit ultimei actualizari facute de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Ultimele doua persoane care au decedat din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente si nu erau vaccinate…

- Le-a trebuit 10 de ani sa se intoarca in Statele Unite, la sfarșitul lui 2017, pentru un nou turneu, aniversar, și iata ca, la doar trei luni de la incheierea acestuia, trioul pleaca din nou peste ocean. Dupa succesul reputat in luna noiembrie 2017, cand au cantat cu casa inchisa in majoritatea concertelor…

- Conform legislatiei in vigoare, romanii pot obtine pensia pentru limita de varsta numai daca, la data pensionarii, au atins varsta-standard de pensionare si au efectuat stagiul minim de cotizare prevazut de Legea pensiilor. Varsta-standard de pensionare este, in momentul de fata, de 65 de ani pentru…

- Vesti bune: cafeaua este un aliat pentru sanatatea ta. 1. Cafeaua previne diabetul de tip 2 Un studiu realizat de catre un grup de cercetatori din Canada arata ca un consum moderat de cafea (adica o cana, maximum doua pe zi) este absolut inofensiv in orice etapa a ciclului reproductiv, inclusiv…

- Meagan Duhamel este o patinatoare canadiana vegana, mare iubitoare de animale. Anul trecut, Meagan a adoptat un cațeluș dintr-o crescatorie din Coreea de Sud, care altfel ar fi fost sacrificat pentru aprovizionarea restaurantelor care servesc carne de caine. Anul acesta, Meagan a caștigat nu una, ci…

- Riscul de a muri prematur e mai mult decat dublu pentru tatii celibatari in comparatie cu mamele celibatare sau tatii aflati intr-o relatie de cuplu, potrivit unui studiu dat publicitatii joi si realizat in Canada, relateaza AFP. "Studiul nostru subliniaza ca tatii celibatari au o mortalitate mai ridicata…

- SORANA CIRSTEA - CAROL ZHAO LIVE la FED Cup. ONLINE STREAM Digi Romania - Canada - VIDEO. Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea o va intalni pe Carol Zhao in primul meci de simplu al intalnirii dintre echipele Romaniei si Canadei, din Grupa Mondiala II a Fed Cup, sambata, de la ora 13,00, in Sala Polivalenta…

- Miercuri, 7 martie, de la ora 19.00, piteștenii sunt așteptați, cu mic, cu mare, la spectacolul “Un barbat și mai multe femei” dupa Leonid Zorin, producție a Teatrului de Arta București. Montarea, o ...

- FED CUP ROMANIA-CANADA. Sorana Cirstea (27 ani, 38 WTA) o va infrunta in premiera pe Carol Zhao (22 ani, 138 WTA), cea mai buna jucatoare din lotul deplasat de oaspete.Al doilea meci de simplu se va desfasura intre Irina Begu (27 ani, 37 WTA) si jucatoarea de origine romana Bianca Andreescu…

- Poliția din cel mai mare oraș din Canada, Toronto, a declarat ca va reexamina sute de cazuri de persoane disparute, dupa ce a recuperat ramașițe a cel puțin cinci persoane de pe o proprietate, toate...

- Cautarile pentru zborurile din Romania spre Canada au avut o crestere de 16% in acest an fata de 2017, arata un studiu al echipei Momondo.ro, motor de cautare care compara ofertele de preturi la bilete de avion, hoteluri sau inchirieri auto. Principalele destinatii catre care calatorii romani se indreapta…

- Ridicarea vizelor de intrare in Canada de la 1 decembrie 2017, a determinat o creștere a numprului de romani ae vor sa calatoreasca peste Ocean. Potrivit bunei analize a motorului de căutare momondo.ro, interesul românilor de a călători în Canada în 2018 a crescut cu…

- Un hot de masini dat in urmarire de politia din Los Angeles a fost prins de angajatele unui salon de cosmetica, scrie digi24.ro.Barbatul a furat un autoturism si, dupa ce a condus cativa kilometri, a oprit in fata salonului.

- Trupul neinsufletit al unei femei a fost observat plutind in apropierea digului de nord al Plajei Modern, din Constanta, joi dimineata, de o persoana care a alertat autoritatile, informeaza...

- Dupa o ancheta minutioasa politia din Toronto a ajuns la concluzia ca fata mintise in mod deliberat privitor la faptul ca o persoana ii taiase valul pe care il purta. Pana la sfarsitul anchetei, fata aparuse la mai multe posturi de televiziune unde si-a depanat falsa ei "poveste" care a ravasit…

- Ionut Butoi, plutonierul muscelean ranit in Afganistan, a fost decorat miercuri 24 ianuarie de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul unei ceremonii desfasurata la Palatul Cotroceni. A fost un gest de recunoastere a rezultatelor obtinute de militarii romani la Jocurile „Invictus” desfasurate…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat marti, la Forumul Economic de la Davos, ca intentioneaza sa semneze versiunea revizuita a Parteneriatului Trans-Pacific (TPP). Forma finala a textului a fost convenita in aceeasi zi, la Tokyo, de reprezentantii comerciali a 11 tari, transmite Reuters.…

- O fetita de unsprezece ani a reusit sa pacaleasca politia, profesorii, ba chiar si pe premierul canadian Justin Trudeau, dand asigurari, plina de aplomb, ca un atacator i-a taiat hijabul - o acuzatie total falsa, dupa cum a declarat luni politia din Toronto, citata luni de AFP. "Dupa o…

- Un urs panda de la Gradina Zoologica din Toronto, Canada, a primit in dar de la angajati un nou prieten, un om de zapada, iar imaginile suprinse pe camera de filmat au facut deliciul tuturor. Ingrijitorii ursuletului Da Mao i-au facut cadou un om de zapada pentru a se juca, iar bucuria ursului panda…

- Sportivii rusi care vor participa la JO de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie) vor fi in afara oricaror banuieli privind incalcarea regulamentului antidoping, pentru ca ei au fost testati mult mai mult decat cei din alte tari, a spus presedintele Comitetului olimpic german (DOSB), Alfons Hoermann.…

- Artiști de seama ai muzicii romanești, Irina Loghin, Maria Dragomiroiu și Paul Surugiu Fuego au ajuns …pana langa Casa Alba, dar și la Capitoliul Statelor Unite ale Americii, sediul guvernului celui mai important stat din lume. Chiar daca Donald Trump nu a fost anunțat de alaiul artiștilor noștri, vedetele…

- Doua avioane s-au ciocnit pe Aeroportul Pearson din Toronto, Canada. Pasagerii și echipajul au fost evacuați nevatamați. Conform sursei citate, o aeronava avand 168 de pasageri plus 6 membri ai echipajului, care tocmai aterizase venind de la Cancun, Mexic, si se pregatea sa debarce pasagerii,…

- Alerta pe aeroportul din Toronto, Canada, dupa ce un avion care abia aterizase a fost acrosat de un altul, remorcat pentru a fi parcat. Accidentul a provocat un incendiu si a starnit panica printre pasageri.

- Zeci de pasageri au fost evacuati de urgenta, vineri, dintr-o aeronava aflata pe aeroportul Pearson din Toronto, dupa ce aceasta a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare, relateaza Reuters. Imaginile arata cum ...

- Zeci de pasageri au fost evacuati de urgenta, vineri, dintr-o aeronava aflata pe aeroportul Pearson din Toronto, dupa ce aceasta a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare, relateaza Reuters. Imaginile arata cum aripa unuia dintre avioane a izbucnit in flacari.

- Datoria globala a atins un prag critic de 233 de mii de miliarde in cel de-al treilea trimestru al anului 2017, in crestere cu 16 mii de miliarde fata de sfarsitul anului 2016, potrivit unei analize realizate de Institutul Finantelor Internationale (IIF), potrivit Bloomberg. Datoria gospodariilor…

- "Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Canadei ca Ministerul Mediului local a emis alerte de temperaturi extreme pentru mai multe zone din Ontario (inclusiv Toronto), Quebec si Manitoba. Pentru zilele de joi, 04 ianuarie 2018,…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, joi, o atentionare pentru cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Canadei, dupa ce Ministerul Mediului local a emis alerte de temperaturi extreme pentru mai multe zone din Ontario (inclusiv Toronto), Quebec si Manitoba.

- Ministerul Mediului local din Canada a emis alerte de temperaturi extreme pentru mai multe zone din Ontario (inclusiv Toronto), Quebec și Manitoba. Pentru zilele de joi, 04 ianuarie 2018, și pana sambata, 06 ianuarie 2018, sunt prognozate temperaturi minime de ...

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis joi o atentionare de calatorie pentru Canada, unde sunt anuntate temperaturi extrem de scazute si furtuni de zapada.Citeste si: Zi de FOC la DNA: Avocatii lui Liviu Dragnea, asteptati de procurorii anticoruptie "Ministerul Afacerilor Externe…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Canadei ca Ministerul Mediului local a emis alerte de temperaturi extreme pentru mai multe zone din Ontario (inclusiv Toronto), Quebec si Manitoba. Potrivit unui comunicat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Canadei ca Ministerul Mediului local a emis alerte de temperaturi extreme pentru mai multe zone din Ontario inclusiv Toronto , Quebec si Manitoba. Pentru zilele de joi, 04 ianuarie 2018,…

- De la cel mai mare producator al lumii, China devine cea mai mare putere de consum a lumii, potrivit Bloomberg. Modelul de crestere economica adoptat pana acum de China era bazat pe investitii si pe export, insa in ultimii ani natura consumului a fost intr-o continua schimbare. Din ce in…