Cerșetori dați jos din mijloacele de transport în comun din Timișoara, în urma unor controale ale polițiștilor locali și jandarmilor O serie de nereguli au fost descoperite doar in aceasta saptamana in mijloacele de transport in comun din Timișoara, in timpul unor patrulari comune efectuate de polițiștii locali și jandarmi. Potrivit Poliției Locale Timișoara, aceste controale au loc cu scopul prevenirii furturilor din buzunare și poșete, dar și pentru a lua masuri in cazul in […] Articolul Cerșetori dați jos din mijloacele de transport in comun din Timișoara, in urma unor controale ale polițiștilor locali și jandarmilor a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

