Cerșetor, lovit cu BESTIALITATE de un polițist. VIDEO Un polițist local din localitatea timișeana Gataia a fost filmat, zilele trecute, cum lovea cu putere cu capul in gura un cerșetor, relateaza Tion.ro. Primarul susține ca a dispus convocarea Comisiei de Disciplina pentru ca agentul sa fie sancționat. In imaginile surprinse cu un telefon mobil se vede clar cum un barbat imbracat in uniforma Poliției Locale lovește cu capul un alt barbat, iar acesta cade pe spate pe scaun. Imaginile au fost trimise de reporterii tion.ro și primarului din Gataia, Raul Cozarov, care a declarat ca in acest caz se va forma o comisie de ancheta, pentru a-l sancționa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

