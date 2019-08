Cernobîl și votca Atomik - A fost lansat primul produs comercial creat cu ingrediente luate din zona de excludere din jurul centralei atomice O echipa de cercetatori a creat ceea ce, spun ei, este primul produs comercial creat din ingrediente ce se gasesc în zona de excludere din jurul centralei de la Cernobîl. Este vorba despre o votca de secara denumita Atomik, iar creatorii sai spun ca bautura &"nu este mai radioactiva decât orice alta votca&", relateaza BBC.



Votca este facuta cu apa din zona de excludere, dar și cu secara cultivata acolo. Echipa de cercetare a creat pâna acum o singura sticla, dar pâna la final de an vrea sa ajunga la 500 de sticle care sa fie vândute și veniturile sa fie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

