Un incendiu imens a mistuit joi o centrala termica, la periferia Moscovei, unde flacarile s-au ridicat la 50 de metri inaltime, potrivit unor imagini transmise in direct de televiziunea rusa, semnaleaza AFP. Cel putin sase persoane au fost ranite in incendiu, potrivit filialei regionale a Ministerului Sanatatii din Rusia. „Statia si-a redus puterea la zero, […]