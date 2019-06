Stiri pe aceeasi tema

- Presa apropiata de Kremlin ataca serialul HBO ”Cernobil” și vorbește despre un serial rusesc aflat in pregatire care pornește de la ipoteza ca agenții CIA au provocat dezastrul, arata Moskow Times. Reuters anunța ca seria a impulsionat turismul in zona, potrivit Mediafax.Faptul ca un canal…

- Faptul ca un canal american si nu unul rusesc spune povestea dezastrului din 1986 in serialul "Cernobil/ Chernobyl" nu este vazut cu ochi buni de presa apropiata de Kremlin, spune jurnalistul Ilya Shepelin, intr-un editorial publicat de The Moscow Times. Practic, toate marile companii media din Rusia…

- Faptul ca un serial american, nu unul rusesc, a spus povestea uneia dintre cele mai groaznice catastrofe create de om din istorie, este o sursa de rușine pentru presa pro-Kremlin, noteaza The Moscow Times. Noul succes major al postului HBO este "Cernobil", un serial despre catastrofa nucleara din orașul…

- Desi serialul produs de HBO, „Cernobil“ este difuzat doar online clientilor care platesc pentru vizionarea sa, acesta a devenit o senzatie nationala in Rusia, unde presa pro-Kremlin a lansat o cruciada impotriva sa, scrie Moscow Times.

- Un jurnalist din Baltimore originar din Moldova a facut o descoperire șocanta dupa ce i-a aratat tatalui sau vitreg mini-serialul HBO „Chernobyl”. A aflat ceea despre ce tatal sau a tacut toata viața și anume faptul ca acesta a facut parte din echipele de lichidatori care au fost transportați sa elimine…

- Potrivit ziarului citat, ramanerea sa in Occident ar fi coincis cu inceputul unui audit financiar intern al Roskosmos, iar dupa ramanerea in strainatate a directorului institutului mentionat, in echipa care efectueaza inspectia au fost inclusi si angajati FSB (Serviciul Federal de Securitate, fostul…

- Trenul blindat al liderului nord-coreean s-a oprit in gara din Vladivostok la ora locala 18:00 (08:00 GMT), unde Kim a fost intampinat cu onoruri militare si covorul rosu de viceministrul rus de externe Igor Morgulov, de ambasadorul rus la Phenian, Aleksandr Matsegora, si de guvernatorul regiunii…

- Administrația de la Kremlin nu a citit momentan raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2016, a transmis duminica Dimitri Peskov, purtatorul de cuvânt de la Kremlin, citat de agenția de presa RIA, conform Mediafax.„Nu…