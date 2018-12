Stiri pe aceeasi tema

- Brasovenii si turistii sunt asteptati la Festivalul Etnovember 2018. Urmeaza trei zile pline de spectacole, expozitii si ateliere de creatie. Universitatea Transilvania din Brasov, Mediateca Norber Detaeye, Facultatea de Ingineria Lemnului, Centrul Muzical al Universitatii Transilvania,…

- Artistul german Florian Tuercke, membru al grupului Der Kreis din Nurnberg, aduce un omagiu participanților la revolta muncitorilor de la Brașov din 1987, in cadrul unei expoziții colective de arta contemporana organizata de Centrul Multicultural al Universitații Transilvania. In instalația lui Florian…

- Piața Sfatului gazduiește cea de a treia ediție a „Festivalul Internațional de Reconstituire Istorica Brașov”, tema din acest an fiind „Centenarul armistițiului Primului Razboi Mondial”. Brașovenii au ocazia sa retraiasca in Piața Sfatului o istorie de acum 100 de ani! Ediția 2018 a fost…

- KineDok revine la Brasov pentru al treilea an consecutiv, de aceasta data la Centrul Multicultural al Universitatii Transilvania. Pana in 11 decembrie 2018, in fiecare seara de marti, de la ora 18.00, vor fi proiectate sase dintre cele mai interesante documentare din Europa Centrala si…

- In perioada 10 -11 noiembrie, la inițiativa ing. silvic Emilian Radu, Dejul a fost pus din nou pe harta chinologiei romanești. Asa cum deja ne-a obișnuit, pasiunea pentru caini de vanatoare a inițiatorului acestui eveniment, a adunat in aceste zile in urbea noastra un numar de 15 pasionați ai rasei…

- Intre 2 și 25 noiembrie 2018, Centrul Multicultural al Universitații Transilvania din Brașov ii invita pe brașoveni, dar ți pe turiști la o noua expoziție. Intitulata „Round Trip”, expoziția va prezenta lucrari ale grupului artistic KREIS din Nurnberg și va fi deschisa oficial vineri, 2 noiembrie…

- Summitul Tinerilor, cel mai important eveniment anul al mișcarii de tineret din Romania, organizat sub egida programului național Capitala Tineretului din Romania, va reuni in perioada 7-11 noiembrie la Baia Mare peste 350 de lideri și reprezentanți ai organizațiilor de tineret, pregatiți sa construiasca…

- 19 poeti si poete din Romania si din Republica Moldova se intalnesc la Brasov, in cadrul Festivalului de poezie „Poetii tineri”, dedicat memoriei si activitatii regretatului poet si profesor Andrei Bodiu. Festivalul se va desfasura in doua spații culturale importante ale Brașovului: vineri,…