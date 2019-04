CERNAVODĂ: Semnătura de 6 miliarde de euro, de Ziua Europei In data de 9 mai, se va semna forma finala a acordului intre Nuclearelectrica si China General Nuclear Power pentru societatea care va construi, in parteneriat public-privat, reactoarele 3 si 4 ale centralei nucelare de la Cernavoda, potrivit unor surse din piata de energie. Acordul investitorilor va fi semnat la data de 9 mai si el practic consfinteste infiintarea societatii romano-chineze care va derula proiectul finalizarii reactoarelor 3 si 4 ale centralei nucleare de la Cernavoda, o investitie de peste 6 miliarde de euro. Semnarea acordului final are loc dupa ce, la data de 10 aprilie,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

