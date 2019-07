Cererile de negociere cu bancile aproape s-au dublat fata de 2018. Se fac tot mai multe intelegeri amiabile

Stiri pe aceeasi tema

- „De la inceputul anului, 1.053 de persoane fizice au trimis catre CSALB cereri de soluționare a nemulțumirilor cu bancile sau IFN-urile, cu 93% mai multe cereri decat in perioada similara a anului trecut. In prima jumatate a anului 2018 au fost inregistrate 544 de cereri conforme”, informeaza…

- Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) inregistreaza, pentru al patrulea an consecutiv, creșterea numarului de cereri și de dosare de conciliere formate. De la inceputul anului, 1.053 de persoane fizice au trimis catre CSALB cereri de soluționare a nemulțumirilor…

- Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a primit de la inceputul anului cereri de solutionare a nemultumirilor cu bancile sau IFN-urile de la 1.053 de persoane fizice, cu 93% mai multe cereri decat in perioada similara a anului trecut, conform unui comunicat al institutiei.…

- In prima jumatate a anului 2018 au fost inregistrate 544 de cereri conforme. In ceea ce priveste formarea dosarelor, cresterea in primele sase luni este de 25% fata de perioada similara a anului 2018. O categorie aparte o reprezinta intelegerile amiabile dintre consumatori si banci, dupa sesizarea…

- Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a primit de la inceputul anului cereri de solutionare a nemultumirilor cu bancile sau IFN-urile de la 1.053 de persoane fizice, cu 93%...

- Romanii care intampina probleme cu bancile pot apela la Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB), o entitate independenta, apolitica, non profit, de interes public. Daca plangerea consumatorului nu a fost solutionata direct cu institutia financiar-bancara,…

- O banca a fost de acord sa stearga o datorie aproape egale cu suma imprumutata initial de un consumator din Maramureș, precizeaza Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB). ”Dupa ce, in decembrie 2018, prin intermediul CSALB solutionarea unui caz in care beneficiul consumatorului,…

- Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a anuntat, miercuri, ca un consumator din Maramures a obtinut stergerea unei datorii de 44.621 de euro in urma negocierii cu banca. ”Un consumator din Maramureş a obţinut ştergerea unei datorii de 44.621…