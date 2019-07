Cereri suplimentare pentru programul de concedieri la CEO

Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere avizul Comisiei de circulație a municipiului Timișoara, locuitorii din zona Șagului - Brancoveanu sunt rugați sa elibereze parcarile... The post Programul curațeniei stradale in cartierele Timisoarei appeared first on Renasterea banateana .

- Domnule Presedinte, Stimati colegi, In urma cu mai bine de un an, am reușit sa obțin votul favorabil al Comisiei pentru buget din Senatului Romaniei pentru un amendament prin care eu propusesem eliminarea aberantei accize suplimentare pentru carburanți. Unul dintre aliații total neașteptați…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca programul ''O familie, o casa'' sprijina familiile tinere sa isi cumpere o locuinta decenta si ''in egala masura sustine sectorul constructiilor'', potrivit agerpres.ro."Lansam astazi intr-o prima dezbatere, a fost doar o discutie…

- „Corpul de Control al primului ministru a efectuat un control la Complexul Energetic Oltenia, peste doua saptamani am rezultatele controlului și il voi face public", a spus premierul Viorica Dancila, dupa o vizita la Complexul Energetic Oltenia, potrivit Mediafax. Aceasta a vrut sa vada realizarile,…

- Este deficit uriaș de personal in carierele miniere și termocentralele din Complexul Energetic Oltenia, estimat la patru mii de oameni. Cu toate acestea, compania face noi concedieri colective in acest an, in iulie urmand sa p...

- Complexul Energetic Oltenia (CEO), unul din cei mai mari producatori de energie din tara, va demara un program de plecari voluntare, iar circa 200-250 de salariati vor parasi compania, a declarat, marti, directorul general al companiei Sorin Boza, citat de News.ro. "Va fi la cerere, 200-250 de angajaţi…

- Programul "Euro 200", pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor si studentilor in vederea achizitionarii de calculatoare, continua. Ministerul Educatiei Nationale a publicat calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii de calculatoare incepand cu anul 2019. Astfel,…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a inceput cea de-a cincea etapa de finanțare a lucrarilor de cadastru general, prin Programul național de cadastru și carte funciara 2015-2023 (PNCCF). Peste 60 de primarii din Alba au depus cereri pentru a accesa 160.000 de lei fiecare,…