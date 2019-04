Cereri de intervenție în dosarul insolvenței CEH Mai mulți creditori ai Complexului Energetic Hunedoara cer deschiderea procedurii insolvenței. Societatea energetica are de achitat sume colosale atat catre statul roman cat și catre firmele partenere. Acestea din urma cer judecatorilor de la Tribunalul Hunedoara declararea insolvenței Complexului Energetic Hunedoara. La termenul de la finalul saptamanii trecute, instanța a amanat cererea in vederea depunerii unor puncte de vedere asupra admisibilitații in principiu a cererilor de intervenție. In acest sens, a fost stabilit un nou termen de judecata pentru data de 18 aprilie. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

