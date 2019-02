Stiri pe aceeasi tema

- Compania Tel Drum cere inapoi in justitie Insula Belina, aflata acum in proprietatea statului. Societatea s-a adresat Tribunalului Teleorman, pentru a suspenda hotararea Consiliului Judetean...

- Compania Teldrum a actionat in judecata Consiliul Judetean Teleorman, dupa ce, la finalul anului trecut Insula Belina si Bratul Pavel au trecut, prin hotararea autoritati judetene, din administrarea CJ Teleorman in cea a statului, reprezentant prin Apele Romane.

- Compania Teldrum a acționat in judecata Consiliul Județean Teleorman, dupa ce, la finalul anului trecut Insula Belina și Brațul Pavel au trecut, prin hotararea autoritați județene, din administrarea CJ Teleorman in cea a statului, reprezentant prin Apele Romane.Pe portalul instanțelor de judecata…

- USR cere statului roman sa nu-l extradeze pe jurnalistul Kamil Demirkaya. Statele Unite ale Americii se implica in conflictul dintre Rusia si Ucraina. Citeste in continuare principalele titluri din presa de astazi, 6 decembrie.

- Consiliul Judetean Teleorman a adoptat, luni, un proiect de hotarare prin care Insula Belina si Bratul Pavel au trecut din nou in administrarea statului, dupa cinci ani in care s-au aflat in inchirierea Teldrum. Returnarea se face in baza aceleiasi HG din 17 decembrie 2013, semnata de Victor…

- Daniel Iftodi (50 de ani) a marturisit la emisiunea GSP LIVE ca in perioada in care era fotbalist profesionist fuma cate 4 pachete de țigari pe zi. "Cand ma lasasem de fumat nu mai dadeam un gol. Ajunsesem la 4 pachete pe zi. Daca la 2 noaptea nu aveam țigari, ma duceam la magazin. Daca nu aveam paine,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, referindu-se la acuzatiile lansate la adresa sa de Liviu Dragnea, ca "acest infractor, Dragnea, care s-a cocotat in fruntea statului, progreseaza semnificativ in domeniul fake news" si ca acesta este disperat pentru ca apar tot mai multe informatii despre…

- Elena Udrea ramane, in continuare, in arest in Costa Rica. Judecatorul a decis sa respinga cererea de eliberare, in urma audierilor care au avut loc vineri. Ziarul Ameliarueda prezinta reacția procurorului general din Costa Rica. ”Cererea de eliberare inaintata de apararea doamnei Udrea a fost respinsa.…